Пешић открио какву му је поруку послао Јокић: ''Коуч, уморан сам...''

28.10.2025

Фото: Anadolu/Esra Bilgin

Доскорашњи селектор кошаркашке репрезентације Србије, Светислав Пешић, промовисао је у недјељу допуњено издање своје књиге "Моја игра - мој пут", сада са називом "Живот тренера није бајка". Ту је открио и поруку коју му је Никола Јокић послао када је због умора отказао долазак на окупљање пред Мундобаскет у Манили.

Током промоције, Пешић је опет на емотиван начин “премотао” каријеру и подсјетио да је од почетка желио да књига носи назив “Живот тренера није бајка”, што је издавач тек сада прихватио, пише Спортал.

Посебно мјесто у књизи, коју је издао Пи Прес, заузима сегмент о Свјетском првенству у Манили. Те године, Никола Јокић постао је шампион НБА лиге са Денвером, имао је исцрпљујућу сезону и није имао капацитет да помогне Орловима.

Svetislav Pešić-02092025

Кошарка

Пешић: Највећи дебакл српске кошарке није на терену

Порука Николе Јокића

Искусни стручњак је нагласио да играчи морају да имају поштовање кад обуку репрезентативни дрес.

''Приоритети у њиховим каријерама се мијењају. Врло је важно и какав ће третман и разумијевање имати, прије свега, у својим клубовима. Са моје стране, играчи треба да добију осјећај поштовања, јер се не поставља питање њихове припадности, одговорности и жеље да играју за репрезентацију'', рекао је Пешић.

Посебно се дотакао Свјетског првенства 2023. године.

''Оно што објективно није било до нас, и до мене, јесте одсуство великог броја кандидата за Свјетски шампионат, који из разних разлога нису били у стању да прихвате позив или остану до краја припрема. Умор, повреде, приватни разлози (Јокић, Мицић, Покушевски, Лучић, Калинић, Јарамаз, Трифуновић, Смаилагић) а у току припрема и Недовић из приватних разлога није могао да настави. Међутим, повратак Богдановића и Стефана Јовића, који нису били на Еуробаскету 2022, донијели су и квалитет и искуство које је већини играча било неопходно'', истакао је доскорашњи селектор Србије.

Svetislav Pešić-02092025

Кошарка

Пешић: Било је веома тужном, нисмо имали довољно времена

Истакао је да је све вријеме био у контакту са Јокићем.

''Јокић је са Денвером постао „клупски првак свијета” освојивши НБА титулу. Одиграо је више од сто утакмица и било је велико питање да ли ће моћи да се стави на располагање репрезентацији. Договор између њега и мене био је да сачекамо да се до самог почетка припрема донесе одлука'', објаснио је Пешић.

Јокићеву поруку бившем селектору Србије преносимо у цјелости.

''Коуч, знам да мораш данас на прес конференцији да објавиш имена кандидата за Свјетско првенство… Мени је била огромна част и задовољство да сам се вратио у репрезентацију, и то што сам доживио на Европском првенству, са новом екипом, а посебно са играчима који припадају мојој генерацији, истовремено је нарушавало мој мир и повећавало моју одговорност да донесем коначну одлуку. Међутим, морам да будем искрен и према теби и према саиграчима: ја нисам спреман не само физички него и ментално! Ја сам уморан'', рекао је најбољи свјетски кошаркаш Пешићу тада.

Svetislav Pešić-02092025

Кошарка

Пешић: Јокић и Јовић нису могли да устану из кревета

Пешић се на крају осврнуо на велику контрадикторност кошаркашких љубитеља у Србији.

''Ми у Србији, пошто много волимо кошарку, често идемо из крајности у крајност. Тако се говорило, чак и на званичним мјестима, како без Јокића немамо апсолутно никакве шансе на Свјетском првенству, а потом и како бисмо са Јокићем без проблема освојили све златне медаље на свим такмичењима'', закључио је Пешић.

