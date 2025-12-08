Logo
ВИДЕО Инцидент код Кисељака: "Мјештани насрнули на госте јер су муслимани и личе на Арапе"

ВИДЕО Инцидент код Кисељака: "Мјештани насрнули на госте јер су муслимани и личе на Арапе"
Фото: Printscreen/CrnaHronika

У мјесту Борина код Кисељака, 13. новембра 2025. године, дошло је до инцидента у којем су двије особе британског држављанства пакистанско-индијског поријекла вербално нападнуте од стране локалних становника, због претпоставке да су муслимани и да „личе на Арапе“.

Британски држављани су у мјесто стигли заједно са женском особом која је сестра од власница викендице, а која се задржава у насељу и повремено борави у објекту који јој припада, пише Црна хроника.

Вријеђали госте

Непосредно након доласка, локални мјештани почели су вријеђати госте, постављајући питања о њиховој националној припадности и вјерском идентитету.

Према сазнањима из полицијских извјештаја, након доласка патролне јединице утврђено је да се ради о гостима који легално бораве у БиХ, те да посједују уредну документацију и пријаву боравка.

Ипак, и након интервенције полиције вербални напади су се наставили. Очевици наводе да су два мјештанина — отац и син — вријеђали британске држављане и полицијске службенике, називајући их непожељном терминологијом, те додајући:

„шта арапи раде овд‌је“,

„ми нећемо муслимане поред себе“,

„ви сте пристрасни и штитите њих јер сте муслимани“.

Једног полицајца прозивали су „јер је Србин који допушта да Арапи долазе”, док су другом импутирали да не реагује јер је „муслиман“.

Нису мигранти

Према информацијама блиским породици власнице објекта, ради се о гостима који долазе из академске заједнице у Лондону, а не о мигрантима како су неки претпоставили.

- Једини проблем била је боја коже - тврди извор.

Иако су забиљежене националне и расне увреде те ометање службених лица у обављању дужности, Тужилаштво према доступним информацијама није сматрало да постоји основ за даљње поступање.

