Logo
Large banner

Мис Јамајке која је пала са бине у критичном стању, огласили се организатори

08.12.2025

22:42

Коментари:

0
Мис Јамајке која је пала са бине у критичном стању, огласили се организатори
Фото: Printscreen/Instagram

Организација Мис универзума објавила је детаљно саопштење о тешком инциденту у којем је мис Јамајке, докторица Габриел Хенри, тешко повријеђена након пада са бине током такмичења 19. новембра.

У саопштењу за јавност, објављеном у име организације и породице Хенри, појашњена је ситуација те су пружени додатни детаљи о њеном тренутном здравственом стању.

''Докторица Хенри претрпјела је озбиљан пад кроз отвор на бини, што је резултирало интракранијалним крварењем уз губитак свијести, преломом, посјекотинама на лицу и другим значајним повредама'', стоји у најновијој изјави објављеној у 8. децембра.

''Одмах је примљена на интензивну његу у Бангкоку, гд‌је је остала у критичном стању под сталним неуролошким надзором", додају.

Према њиховим наводима, она би се требала вратити кући на Јамајку у наредним данима, а притом ће је пратити комплетан медицински тим те ће бити пребачена директно у болницу ради наставка лијечења и опоравка, преноси Дневник.хр.

У објави стоји и да је организатор избора покрио све њене болничке, медицинске и рехабилитацијске трошкове током боравка на лијечењу на Тајланду.

Такође, финансирају и смјештај и трошкове живота за њену мајку и сестру током њихова боравка на Тајланду.

''Од тренутка када се инцидент догодио, Организација Miss Универсе стајала је уз Габриел и њену породицу као да је њихова властита, преузимајући пуну и тренутну одговорност без оклијевања'', наводи се у саопштењу.

Подијели:

Таг:

Mis univerzuma

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Саша Ковачевић прикључен на инфузију: Познато са чиме се бори

Сцена

Саша Ковачевић прикључен на инфузију: Познато са чиме се бори

51 мин

0
Жена Сергеја Трифуновића открила како је њена мајка реаговала на удају: "Ваљда знаш шта радиш"

Сцена

Жена Сергеја Трифуновића открила како је њена мајка реаговала на удају: "Ваљда знаш шта радиш"

1 ч

0
Миле Китић: Кемал Маловчић је баш у лошем стању

Сцена

Миле Китић: Кемал Маловчић је баш у лошем стању

2 ч

0
Учитељица постала звијезда филмова за одрасле: Муж се не љути

Сцена

Учитељица постала звијезда филмова за одрасле: Муж се не љути

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

54

ВИДЕО Инцидент код Кисељака: "Мјештани насрнули на госте јер су муслимани и личе на Арапе"

22

47

Трамп: Европа иде у неким лошим смјеровима

22

44

Богдановић проговорио о одласку Жељка Обрадовића

22

42

Мис Јамајке која је пала са бине у критичном стању, огласили се организатори

22

39

Трагедија: Талас одвукао у море групу пливача, четворо погинуло

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner