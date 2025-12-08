Мис Јамајке која је пала са бине у критичном стању, огласили се организатори

08.12.2025
22:42
Коментари:0
Организација Мис универзума објавила је детаљно саопштење о тешком инциденту у којем је мис Јамајке, докторица Габриел Хенри, тешко повријеђена након пада са бине током такмичења 19. новембра.
У саопштењу за јавност, објављеном у име организације и породице Хенри, појашњена је ситуација те су пружени додатни детаљи о њеном тренутном здравственом стању.
''Докторица Хенри претрпјела је озбиљан пад кроз отвор на бини, што је резултирало интракранијалним крварењем уз губитак свијести, преломом, посјекотинама на лицу и другим значајним повредама'', стоји у најновијој изјави објављеној у 8. децембра.
''Одмах је примљена на интензивну његу у Бангкоку, гдје је остала у критичном стању под сталним неуролошким надзором", додају.
Према њиховим наводима, она би се требала вратити кући на Јамајку у наредним данима, а притом ће је пратити комплетан медицински тим те ће бити пребачена директно у болницу ради наставка лијечења и опоравка, преноси Дневник.хр.
У објави стоји и да је организатор избора покрио све њене болничке, медицинске и рехабилитацијске трошкове током боравка на лијечењу на Тајланду.
ミス・ジャマイカ🇯🇲2025— 世界の美女 (@binanbijo_sekai) November 26, 2025
Gabrielle Henry さん✨
ジャマイカ🇯🇲 pic.twitter.com/xenAz6Wubk
Такође, финансирају и смјештај и трошкове живота за њену мајку и сестру током њихова боравка на Тајланду.
''Од тренутка када се инцидент догодио, Организација Miss Универсе стајала је уз Габриел и њену породицу као да је њихова властита, преузимајући пуну и тренутну одговорност без оклијевања'', наводи се у саопштењу.
Сцена
51 мин0
Сцена
1 ч0
Сцена
2 ч0
Сцена
2 ч0
Најновије
Најчитаније
22
54
22
47
22
44
22
42
22
39
Тренутно на програму