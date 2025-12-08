Жена Сергеја Трифуновића открила како је њена мајка реаговала на удају: "Ваљда знаш шта радиш"

Извор:
Исидора Трифуновић, супруга Сергеја Трифуновића, открила је како су њени родитељи реаговали након што су сазнали да се удаје за њега. Он ју је запросио након два дана везе.
Њени родитељи су из медија сазнали да она стаје на луди камен. Навела је да ју је отац назвао, покушавајући да остане прибран након ове вијести.
"Дао је посљедњи атом снаге да ме нормално пита шта има ново. Ја му кажем: 'Па знаш, тата, ја се удајем'. Он је већ прочитао наслове прије него што ме је позвао. Мислим да је то прихватио, али је оставио отворене опције", казала је током гостовања у "Подкасту у пиџамама".
С друге стране, казала је да њена мајка "типична црногорска мајка" и да јој је одмах искрено рекла шта мисли о њеној удаји за Сергеја Трифуновића.
"Увијек разочарана, увијек је могло боље. То јој је било најгоре. 'Ваљда ти знаш шта радиш' - кад ти мајка то каже, то значи да је дигла руке од тебе и сада нека те Бог чува, јер нико други не може", казала је.
Пар се вјенчао прошле године у кругу породице и блиских пријатеља. Глумац је недавно "мистериозном" објавом на друштвеним мрежама покренуо нагађања да очекују дијете. Наиме, његови пратитељи расправљали су о томе је ли заправо објавио фотографију ултразвука.
