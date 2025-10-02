Logo

Сергеј Трифуновић објавио слику ултразвука, честитке пристижу са свих страна

02.10.2025

18:58

Коментари:

0
Сергеј Трифуновић објавио слику ултразвука, честитке пристижу са свих страна

Глумац Сергеј Трифуновић ужива у браку са 24 године млађом Исидором, а недавно су њих двоје у једном подкасту проговорили о проширењу породице.

''Имамо два мачка, Милета вучјака, Сергеја и мене као једину здраворазумску женску особу'', рекла је Исидора, на шта је Сергеј Трифуновић додао:

''А радимо и на размножавању'', признао је глумац.

сергеј

Бања Лука

Сергеј доживио ''чудо'' у Москви: За само 15 дана направио огроман напредак

Многи се питају да ли ће познати пар ускоро добити бебу, будући да је Сергеј на свом Инстаграму подијелио фотографију ултразвука, а потом су почеле да се ређају бројне честитке.

Међу првима се огласила глумица Јелисавета Орашанин која је у коментару оставила емоџије црвених срца.

"Честитамо", " И ми имамо исту слику ултразвук, како погоде баш тај угао. Браво за му и тату", "Какав осјећај кад видиш ово", само су неки од коментара испод Сергеје објаве.

Иначе, Сергеј Трифуновић на коментаре није одговарао, али је неке лајковао. Дакле, још увијек није потрвио да ли он и Исидора чекају бебу или се ради о неком другом.

Вјенчали се у цркви на Топчидеру, разлика у годинама већа од двије деценије

Сергеј Трифуновић пронашао је љубав свог живота и у 51. години и вјенчао се лијепом водитељком Исидором.

Пар се вјенчао 12. маја 2024. године у Цркви светих апостола Петра и Павла на Топчидеру.

Од почетка њихове везе, а потом и брака, привлаче велику пажњу јавности.

Сергеј Трифуновић

Сцена

Сергеј и његова супруга доживјели непријатност у Црној Гори

Одмах на почетку везе знао је да ће Исидора бити мајка његове дјеце

Како је Сергеј открио у једном подкасту, већ на другом састанку знао је да је Исидора будућа мајка његове дјеце.

''Ја сам знао већ на другом дејту да је то мајка моје дјеце, а она је морала да ме истестира'', изјавио је Сергеј Трифуновић гостујући са Исидором у подкасту "Снага ума".

(Телеграф.рс)

Подијели:

Таг:

Сергеј Трифуновић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Руски предсједник Владимир Путин

Свијет

Путин захвалио Србији на залагању за мирно рјешавање сукоба у Украјини

15 мин

0
Путин: Желимо потпуну обнову односа са Америком

Свијет

Путин: Желимо потпуну обнову односа са Америком

22 мин

0
Од поноћи креће гријање у Бањалуци!

Бања Лука

Од поноћи креће гријање у Бањалуци!

41 мин

0
Пи Диди биће осуђен у петак: Ево колико година затвора може да добије

Сцена

Пи Диди биће осуђен у петак: Ево колико година затвора може да добије

41 мин

0

Више из рубрике

Пи Диди биће осуђен у петак: Ево колико година затвора може да добије

Сцена

Пи Диди биће осуђен у петак: Ево колико година затвора може да добије

41 мин

0
Сека Алексић открила гдје је имала први интимни однос са Вељком

Сцена

Сека Алексић открила гдје је имала први интимни однос са Вељком

2 ч

0
Дарко Лазић прави крштење ћерке, само двије недјеље након саобраћајке!

Сцена

Дарко Лазић прави крштење ћерке, само двије недјеље након саобраћајке!

3 ч

0
Лепи Мића подигао Елиту на ноге својим потезом

Сцена

Лепи Мића подигао Елиту на ноге својим потезом

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

04

Кнежевић и Граорац о кредитима за најосјетљивије категорије становништва

18

58

Сергеј Трифуновић објавио слику ултразвука, честитке пристижу са свих страна

18

57

Централне вијести, 02.10.2025.

18

51

Путин захвалио Србији на залагању за мирно рјешавање сукоба у Украјини

18

44

Путин: Желимо потпуну обнову односа са Америком

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner