Сергеј Трифуновић објавио слику ултразвука, честитке пристижу са свих страна

02.10.2025
18:58
Коментари:0
Глумац Сергеј Трифуновић ужива у браку са 24 године млађом Исидором, а недавно су њих двоје у једном подкасту проговорили о проширењу породице.
''Имамо два мачка, Милета вучјака, Сергеја и мене као једину здраворазумску женску особу'', рекла је Исидора, на шта је Сергеј Трифуновић додао:
''А радимо и на размножавању'', признао је глумац.
Бања Лука
Сергеј доживио ''чудо'' у Москви: За само 15 дана направио огроман напредак
Многи се питају да ли ће познати пар ускоро добити бебу, будући да је Сергеј на свом Инстаграму подијелио фотографију ултразвука, а потом су почеле да се ређају бројне честитке.
Међу првима се огласила глумица Јелисавета Орашанин која је у коментару оставила емоџије црвених срца.
"Честитамо", " И ми имамо исту слику ултразвук, како погоде баш тај угао. Браво за му и тату", "Какав осјећај кад видиш ово", само су неки од коментара испод Сергеје објаве.
Иначе, Сергеј Трифуновић на коментаре није одговарао, али је неке лајковао. Дакле, још увијек није потрвио да ли он и Исидора чекају бебу или се ради о неком другом.
Сергеј Трифуновић пронашао је љубав свог живота и у 51. години и вјенчао се лијепом водитељком Исидором.
Пар се вјенчао 12. маја 2024. године у Цркви светих апостола Петра и Павла на Топчидеру.
Од почетка њихове везе, а потом и брака, привлаче велику пажњу јавности.
Сцена
Сергеј и његова супруга доживјели непријатност у Црној Гори
Како је Сергеј открио у једном подкасту, већ на другом састанку знао је да је Исидора будућа мајка његове дјеце.
''Ја сам знао већ на другом дејту да је то мајка моје дјеце, а она је морала да ме истестира'', изјавио је Сергеј Трифуновић гостујући са Исидором у подкасту "Снага ума".
Сцена
41 мин0
Сцена
2 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
3 ч0
Најновије
Најчитаније
19
04
18
58
18
57
18
51
18
44
Тренутно на програму