Адемовић: Поједини делегати дошли да блокирају данашњу сједницу

Предсједавајући Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Кемал Адемовић изјавио је да су поједини делегати дошли на данашњу сједницу како би блокирали њено одржавање, јер не желе да се два европска закона, о Високом судском и тужилачком савјету и Суду БиХ, размотре и усвоје у првом читању.
- Једна групација у Представничком дому је предложила ова два закона, а ми смо предложили боља рјешења која смо преузели од Министарства правде у Савјету министара и они настоје да спријече да се ти закони размотре и усвоје у првом читању - нагласио је Адемовић.
Он је током паузе данашње сједнице истакао да је кворум за њено одржавање ускратио делегат Желимир Нешковић изласком са сједнице.
- Он говори о потреби да се усвоје европски закони, а у свом позиционирању /тачака дневног реда/ је те законе ставио на четврто и пето мјесто. Толико му је стало до тих закона да их је ставио на та мјеста - навео је Адемовић.
Адемовић је појаснио да у Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о Суду који је предложио Колегијум Дома народа има одредбу која каже да ће усвајањем ових измјена судије наставити свој рад док се не изаберу нове судије, односно постоји континуитет рада судија, за разлику од приједлога који је био у Представничком дому.
