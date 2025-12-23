Logo
Прекинута сједница Дома народа ПС БиХ због недостатка кворума

СРНА

23.12.2025

15:07

1
Фото: СРНА

Сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ прекинута је након што ни након паузе није обезбијеђен кворум за њен наставак.

Сједница је прекинута због тога што су делегати Ненад Вуковић и Желимир Нешковић напустили данашње засједање, након што предсједавајући Кемал Адемовић није удовољио захтјеву Нешковића да се прије два европска закона која су била на дневном реду, расправља о његова три приједлога закона.

Закључујући данашњу сједницу Адемовић је рекао да ће делегати о наредним активностима бити благовремено обавијештени.

Дом народа

sjednica

