Прекинута сједница Дома народа ПС БиХ због недостатка кворума

Извор:
СРНА
23.12.2025
15:07
Коментари:1
Сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ прекинута је након што ни након паузе није обезбијеђен кворум за њен наставак.
Сједница је прекинута због тога што су делегати Ненад Вуковић и Желимир Нешковић напустили данашње засједање, након што предсједавајући Кемал Адемовић није удовољио захтјеву Нешковића да се прије два европска закона која су била на дневном реду, расправља о његова три приједлога закона.
Закључујући данашњу сједницу Адемовић је рекао да ће делегати о наредним активностима бити благовремено обавијештени.
БиХ
4 ч0
БиХ
5 ч0
БиХ
6 ч0
БиХ
7 ч0
Најновије
Најчитаније
17
51
17
47
17
45
17
41
17
33
Тренутно на програму