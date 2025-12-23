Logo
Large banner

Кошарац: Еспо конвенција тражи званичне одговоре у вези са Трговском гором

Извор:

СРНА

23.12.2025

13:42

Коментари:

0
Кошарац: Еспо конвенција тражи званичне одговоре у вези са Трговском гором
Фото: Срна

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац потврдио је Срни да је Имплементациони комитет Еспо конвенције затражио од Хрватске да званично и детаљно објасни своје поступање у односу на БиХ поводом плана изградње одлагалишта нуклеарног отпада на Трговској гори.

- Из Имплементационог комитета Еспо конвенције стигла нам је охрабрујућа вијест у вези са проблематиком изградње спорног одлагалишта на Трговској гори. Наиме, овај комитет је на прошлој сједници затражио од Хрватске да званично и детаљно објасни своје поступање у односу на БиХ поводом Трговске горе", рекао је Кошарац.

Пуцњава на бициклисте-23122025

Свијет

Из аутомобила у покрету пуцао на бициклисте

Он је појаснио да Хрватска мора да одговори, између осталог, због чега није доставила документацију коју јој је тражила БиХ, на који начин је тачно узела у обзир примједбе БиХ на садржај Студије утицаја на животну средину, те да детаљно образложи на који начин је изабрала локацију за складиште радиоактивног отпада на Трговској гори, које су јој биле алтернативе и како је консултовала БиХ у том процесу.

Кошарац је подсјетио да је БиХ 1. априла покренула формални поступак против Хрватске пред Имплементационим комитетом Еспо конвенције.

- У детаљно образложеној представци, са стотинама страница приложених материјала, истакли смо вишеструка кршења Еспо конвенције од стране Хрватске. Имплементациони комитет је прихватио да узме у разматрање ову представку, те је позвао Хрватску на одговор. Хрватска је дала свој одговор 21. августа, након чега је ове поднеске разматрао Имплементациони комитет на поменутој сједници - рекао је Кошарац.

Весна

Србија

Весна отворила мајчин кревет послије њене смрти и умало се онесвијестила

У извјештају са ове сједнице наведено је да су обје стране добиле одређена питања од Комитета на која је било неопходно образложено одговорити до 15. децембра.

Према његовим ријечима, БиХ је своје одговоре доставила у датом року, те је образложила и развој чињеничног стања у периоду након подношења представке комитету.

- Довољно је напоменути да је Хрватска од Имплементационог комитета добила захтјеве за одговорима и појашњењима у погледу десетина различитих питања, док је БиХ добила само два питања. Ова питања показују да је Имплементациони комитет савјесно и брижно разматрао представку БиХ, те да је Хрватској поставио питања на која годинама избјегава да да одговоре - истакао је Кошарац.

ILU-STARAC-RUKE-PENZIONER-230925

Друштво

Дио пензионера могао би остати без пензија из ФБиХ

Он је најавио да ће ови поднесци бити разматрани на сљедећој сједници Комитета, у фебруару, док ће стране и усмено изнијети своје позиције на сједници у Женеви у мају 2026. године.

Хрватски сабор изгласао је у понедјељак, 15. децембра, Закон о изградњи центра за збрињавање радиоактивног отпада.

Хрватска планира да радиоактивни отпад из Нукеларне електране "Кршко" као и постојећи институционални отпад складишти на локацији Трговска гора у општини Двор, на самој граници са БиХ.

Подијели:

Таг:

Сташа Кошарац

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Због озбиљног ризика са тржишта повучени држачи за цуцле

Друштво

Због озбиљног ризика са тржишта повучени држачи за цуцле

49 мин

0
Саво Минић

Република Српска

Минић: Изузетно сложена ситуација у јавним предузећима

53 мин

0
Филмска превара у Црној Гори: Представио се као рођак из БиХ, па узео 1.500 евра

Регион

Филмска превара у Црној Гори: Представио се као рођак из БиХ, па узео 1.500 евра

1 ч

0
Потписан споразум Министарства просвјете и Јавног фонда за дјечију заштиту

Друштво

Потписан споразум Министарства просвјете и Јавног фонда за дјечију заштиту

1 ч

0

Више из рубрике

Можемо ли ускоро очекивати нове цијене возачких дозвола у БиХ

БиХ

Можемо ли ускоро очекивати нове цијене возачких дозвола у БиХ

1 ч

0
Цвијановић поручила Звиздићу: Ако вам нико не ваља, онда је најчешће проблем у вама

БиХ

Цвијановић поручила Звиздићу: Ако вам нико не ваља, онда је најчешће проблем у вама

3 ч

0
Кошарац: Да живимо у нормалној земљи ЦИК би био смијењен, али живимо у БиХ

БиХ

Кошарац: Да живимо у нормалној земљи ЦИК би био смијењен, али живимо у БиХ

3 ч

0
Дом народа о Суду БиХ и ВСТС

БиХ

Дом народа о Суду БиХ и ВСТС

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

03

Остао без 100.000 евра у превари са криптовалутама

14

03

Мушкарци из БиХ најобдаренији у региону

14

01

Металном шипком претукао суграђане: Павићу одређен притвор

13

55

Шеранић: Никоме се не брани пушење, већ ограничава понашање пушача

13

53

Обуставља се производња познатог пића: Челници не знају шта ће са радном снагом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner