Кошарац: Еспо конвенција тражи званичне одговоре у вези са Трговском гором

Извор:
СРНА
23.12.2025
13:42
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац потврдио је Срни да је Имплементациони комитет Еспо конвенције затражио од Хрватске да званично и детаљно објасни своје поступање у односу на БиХ поводом плана изградње одлагалишта нуклеарног отпада на Трговској гори.
- Из Имплементационог комитета Еспо конвенције стигла нам је охрабрујућа вијест у вези са проблематиком изградње спорног одлагалишта на Трговској гори. Наиме, овај комитет је на прошлој сједници затражио од Хрватске да званично и детаљно објасни своје поступање у односу на БиХ поводом Трговске горе", рекао је Кошарац.
Он је појаснио да Хрватска мора да одговори, између осталог, због чега није доставила документацију коју јој је тражила БиХ, на који начин је тачно узела у обзир примједбе БиХ на садржај Студије утицаја на животну средину, те да детаљно образложи на који начин је изабрала локацију за складиште радиоактивног отпада на Трговској гори, које су јој биле алтернативе и како је консултовала БиХ у том процесу.
Кошарац је подсјетио да је БиХ 1. априла покренула формални поступак против Хрватске пред Имплементационим комитетом Еспо конвенције.
- У детаљно образложеној представци, са стотинама страница приложених материјала, истакли смо вишеструка кршења Еспо конвенције од стране Хрватске. Имплементациони комитет је прихватио да узме у разматрање ову представку, те је позвао Хрватску на одговор. Хрватска је дала свој одговор 21. августа, након чега је ове поднеске разматрао Имплементациони комитет на поменутој сједници - рекао је Кошарац.
У извјештају са ове сједнице наведено је да су обје стране добиле одређена питања од Комитета на која је било неопходно образложено одговорити до 15. децембра.
Према његовим ријечима, БиХ је своје одговоре доставила у датом року, те је образложила и развој чињеничног стања у периоду након подношења представке комитету.
- Довољно је напоменути да је Хрватска од Имплементационог комитета добила захтјеве за одговорима и појашњењима у погледу десетина различитих питања, док је БиХ добила само два питања. Ова питања показују да је Имплементациони комитет савјесно и брижно разматрао представку БиХ, те да је Хрватској поставио питања на која годинама избјегава да да одговоре - истакао је Кошарац.
Он је најавио да ће ови поднесци бити разматрани на сљедећој сједници Комитета, у фебруару, док ће стране и усмено изнијети своје позиције на сједници у Женеви у мају 2026. године.
Хрватски сабор изгласао је у понедјељак, 15. децембра, Закон о изградњи центра за збрињавање радиоактивног отпада.
Хрватска планира да радиоактивни отпад из Нукеларне електране "Кршко" као и постојећи институционални отпад складишти на локацији Трговска гора у општини Двор, на самој граници са БиХ.
