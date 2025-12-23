Logo
Филмска превара у Црној Гори: Представио се као рођак из БиХ, па узео 1.500 евра

Извор:

Курир

23.12.2025

12:59

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Службеници Регионалног центра безбједности “Југ” – Одјељења безбједности Тиват, поднијели су Основном државном тужилаштву у Котору кривичну пријаву против Подгоричанина И.К. (44) због сумње да је, на штету једног лица из Тивта, извршио кривично дјело превара.

- Сумња се да је И.К. крајем августа 2025. године пришао оштећеном лицу старом 77 година, током његовог боравка у једном угоститељском објекту, те му се представио као рођак из Босне и Херцеговине. Лажним приказивањем чињеница је, како се сумња, довео оштећеног у заблуду и затражио од њега позајмицу у износу од 1.500 евра, уз обећање да ће новац вратити наредног дана, након чега му је оштећени предао наведени износ, саопштено је из УП.

Потписивање споразума

Друштво

Потписан споразум Министарства просвјете и Јавног фонда за дјечију заштиту

Осумњичени се након што је узео новац, удаљио у непознатом правцу.

Од И.К. је прикупљено обавјештење у просторијама Управе за извршење кривичних санкција, гдје се налази због сумње да је поменуто кривично дјело претходно извршио на територији више градова у Црној Гори, на који начин је себи прибавио противправну имовинску корист у износу од више хиљада евра.

превара

Црна Гора

