Нападач из Основне школе добио 50 година робије: Брутално убио првачића, ранио још троје дјеце и учитељицу

Извор:
Телеграф
23.12.2025
10:59
Коментари:0
Годину и три дана након што је брутално убиство 7-годишњег дјечака у Основној школи Пречко потресло читаву Хрватску, али и регион, нападач Л.М. (20) је на Жупанијском суду у Загребу осуђен на 50 година затвора.
Л.М. је био оптужен због тешког убиства дјетета, четири тешка убиства у покушају и 50 кривичних дјела повреде дјететових права у Основној школи Пречко у децембру прошле године.
Фудбал
Крећу полуфиналне битке у Борику
Због заштите малољетника, изрицање пресуде било је затворено за јавност.
Оптужница коју је подигло Жупанијско државно тужилаштво у Загребу теретила је 20-годишњака да је 20. децембра прошле године, "у вријеме наставе дошао до загребачке основне школе, са унапријед створеном намјером да лиши живота дјецу и запослене у школи и свјестан да се ради о дјеци ниске хронолошке доби која му се нису у стању физички одупријети".
Потом је, наводи се у оптужници подигнутој почетком јула ове године, ушао у просторије школе гдје је ножем напао учитељицу и дјецу.
Нападач се теретио за укупно 55 кривичних дела. Међу њима су тешко убиство дјетета, четири покушаја тешког убиства и 50 кривичних дјела повреде права дјетета.
Свијет
Лавров: УНЕСКО политизован и украјинизован
Током напада једно дијете је смртно страдало, док су учитељица и троје дјеце у нападу тешко повријеђени.
Тужилаштво је раније саопштило да је окривљени извршио физичке нападе и повређивање дјеце и учитељице пред десетак ученика те основне школе.
Жупанијско државно тужилаштво је у оптужници предложило продужење истражног притвора против окривљеног због опасности од понављања кривичног дјела и зато што је притвор нужан ради неометаног вођења поступка за кривично дјело за које је прописана казна дуготрајног затвора и код којег су околности извршења кривичног дјела посебно тешке.
Нападач је бивши ученик Основне школе Пречко који је након напада ножем побјегао у оближњи Дом здравља гдје је покушао самоубиство.
Хроника
Оружана пљачка златаре усред бијела дана
Због те трагедије, наредни дан у цијелој Хрватској био је дан жалости, а министар образовања Радован Фукс најавио је обавезно закључавање школа.
Регион
4 ч0
Регион
5 ч0
Регион
6 ч0
Регион
15 ч0
Најновије
Најчитаније
14
03
14
03
14
01
13
55
13
53
Тренутно на програму