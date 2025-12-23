Logo
Нападач из Основне школе добио 50 година робије: Брутално убио првачића, ранио још троје дјеце и учитељицу

Телеграф

23.12.2025

10:59

Нападач из Основне школе добио 50 година робије: Брутално убио првачића, ранио још троје дјеце и учитељицу

Годину и три дана након што је брутално убиство 7-годишњег дјечака у Основној школи Пречко потресло читаву Хрватску, али и регион, нападач Л.М. (20) је на Жупанијском суду у Загребу осуђен на 50 година затвора.

Л.М. је био оптужен због тешког убиства дјетета, четири тешка убиства у покушају и 50 кривичних дјела повреде дјететових права у Основној школи Пречко у децембру прошле године.

Због заштите малољетника, изрицање пресуде било је затворено за јавност.

Оптужница коју је подигло Жупанијско државно тужилаштво у Загребу теретила је 20-годишњака да је 20. децембра прошле године, "у вријеме наставе дошао до загребачке основне школе, са унапријед створеном намјером да лиши живота дјецу и запослене у школи и свјестан да се ради о дјеци ниске хронолошке доби која му се нису у стању физички одупријети".

Потом је, наводи се у оптужници подигнутој почетком јула ове године, ушао у просторије школе гдје је ножем напао учитељицу и дјецу.

Нападач се теретио за укупно 55 кривичних дела. Међу њима су тешко убиство дјетета, четири покушаја тешког убиства и 50 кривичних дјела повреде права дјетета.

Током напада једно дијете је смртно страдало, док су учитељица и троје дјеце у нападу тешко повријеђени.

Тужилаштво је раније саопштило да је окривљени извршио физичке нападе и повређивање дјеце и учитељице пред десетак ученика те основне школе.

Жупанијско државно тужилаштво је у оптужници предложило продужење истражног притвора против окривљеног због опасности од понављања кривичног дјела и зато што је притвор нужан ради неометаног вођења поступка за кривично дјело за које је прописана казна дуготрајног затвора и код којег су околности извршења кривичног дјела посебно тешке.

Нападач је бивши ученик Основне школе Пречко који је након напада ножем побјегао у оближњи Дом здравља гдје је покушао самоубиство.

Због те трагедије, наредни дан у цијелој Хрватској био је дан жалости, а министар образовања Радован Фукс најавио је обавезно закључавање школа.

