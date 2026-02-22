Logo
Large banner

Ко је освојио највише медаља на ЗОИ: Једна земља далеко испред свих

22.02.2026

14:01

Коментари:

0
Ко је освојио највише медаља на ЗОИ: Једна земља далеко испред свих
Фото: Tanjug / AP / Andreas Rentz

Вечерас ће бити спуштена завјеса на Зимске Олимпијске игре у Милану-Кортини.

Биле су то сјајне Игре. Када се све сабере, најуспјешнија нација је Норвешка. Најуспјешнија земља у историји када су у питању ЗОИ иза себе има још једне рекордне Игре. Норвешка је освојила 41 медаљу, од којих је чак 18 златних, што је нови рекорд по броју златних медаља једне државе на једним ЗОИ. Норвешка је држала рекорд из Пекинга када су освојили ш16 златних одличја. Освојили су још 12 сребрених и 11 бронзаних медаља.

На другом мјесту су Американци са 32 медаље, с тим да још није урачуната медаља из хокеја (играју велико финале против Канаде, али су сигурно други. Репрезентација САД има 11 златних, 12 сребрних и 9 бронзаних, док су треће место заузели такмичари из Низоземске са 20 медаља (10 златних, 7 сребрених и 3 бронзане). Иза Италије су такође историјске игре. Домаћин је освојио рекордан број медаља у Милану. Италијани су стали на 10 златних, 6 сребрених и чак 14 бронзаних одличја, што је највише у историји Италије на ЗОИ.

У топ 5 је избила Њемачка са осам злата, 10 сребра и 8 бронзи. Вриједи издвојити и Француску (8-9-6), Шведску (8-6-4), Швајцарску (6-9-8), Аустрију (5-8-5) и Јапан (5-7-12).

Не треба ни спомињати да је јунак Игара Јоханес Клебо који је освојио чак чак шест златних медаља у крос кантрију. Уједно је постао и први такмичар у историји са толиким бројем златних одличја на једним Играма.

Подијели:

Тагови :

зимске олимпијске 2026

ЗОИ 2026

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Црна Гора: Пронађено тијело планинара

Регион

Црна Гора: Пронађено тијело планинара

3 ч

0
Код Цреса снимљена друга највећа врста морског пса на свијету

Регион

Код Цреса снимљена друга највећа врста морског пса на свијету

3 ч

0
Погинуло више од 20 студената током демонстрација у Ирану

Свијет

Погинуло више од 20 студената током демонстрација у Ирану

3 ч

0
Орбан: Обезбиједићемо снабдијевање горивом

Свијет

Орбан: Обезбиједићемо снабдијевање горивом

3 ч

0

Више из рубрике

rondale moore izvršio samoubistvo

Остали спортови

Рондејл Мур одузео себи живот

8 ч

0
Доналд Трамп звао Уроша Медића! "Србијо долазимо"

Остали спортови

Доналд Трамп звао Уроша Медића! "Србијо долазимо"

8 ч

0
Нападнути ватерполисти бањалучког Борца

Остали спортови

Нападнути ватерполисти бањалучког Борца

1 д

0
Линдзи Вон

Остали спортови

Линдзи Вон: Било је потребно доста плочица и шрафова да би се све поново саставило

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

57

Фармери на мукама: Тржиште јаја потреса нови проблем

16

51

Познато ко је мушкарац који је убијен на Трамповом имању, породица пријавила нестанак

16

45

Гробари оскрнавили Звездин семафор на Маракани, ево шта су написали

16

41

Трагичан епилог потраге! Пронађена тијела двојице роболоваца

16

36

Осетковски у Партизану – потписао нови уговор

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner