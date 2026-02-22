Ко је освојио највише медаља на ЗОИ: Једна земља далеко испред свих

22.02.2026
Вечерас ће бити спуштена завјеса на Зимске Олимпијске игре у Милану-Кортини.
Биле су то сјајне Игре. Када се све сабере, најуспјешнија нација је Норвешка. Најуспјешнија земља у историји када су у питању ЗОИ иза себе има још једне рекордне Игре. Норвешка је освојила 41 медаљу, од којих је чак 18 златних, што је нови рекорд по броју златних медаља једне државе на једним ЗОИ. Норвешка је држала рекорд из Пекинга када су освојили ш16 златних одличја. Освојили су још 12 сребрених и 11 бронзаних медаља.
На другом мјесту су Американци са 32 медаље, с тим да још није урачуната медаља из хокеја (играју велико финале против Канаде, али су сигурно други. Репрезентација САД има 11 златних, 12 сребрних и 9 бронзаних, док су треће место заузели такмичари из Низоземске са 20 медаља (10 златних, 7 сребрених и 3 бронзане). Иза Италије су такође историјске игре. Домаћин је освојио рекордан број медаља у Милану. Италијани су стали на 10 златних, 6 сребрених и чак 14 бронзаних одличја, што је највише у историји Италије на ЗОИ.
У топ 5 је избила Њемачка са осам злата, 10 сребра и 8 бронзи. Вриједи издвојити и Француску (8-9-6), Шведску (8-6-4), Швајцарску (6-9-8), Аустрију (5-8-5) и Јапан (5-7-12).
Не треба ни спомињати да је јунак Игара Јоханес Клебо који је освојио чак чак шест златних медаља у крос кантрију. Уједно је постао и први такмичар у историји са толиким бројем златних одличја на једним Играма.
