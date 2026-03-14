Обрадовић: Имамо план за Дубаи

Аутор:АТВ
14.03.2026
21:51
Коментари:0
Тренер кошаркаша Црвене звезде Саша Обрадовић најавио је меч против Дубаија у трећем колу Топ 8 фазе АБА лиге.
Звезда само 48 сати послије побједе против Фенербахчеа, у недјељу од 20 сати, гостује Дубаију у Сарајеву.
"Очекује нас још једна тешка утакмица и поново ће бити основни задатак да се освежимо, одморимо и спремни дочекамо овај евролигашки дуел који имамо у АБА лиги. Уз физичко пражњење иде и оно емотивно након за нас важне утакмице коју смо 'морали' да добијемо. Међутим, имамо наш план, имамо добру атмосферу, желимо да одиграмо добру утакмицу против ривала кога познајемо и против кога смо одиграли већ две утакмице у Евролиги", рекао је Обрадовић.
Пораз Игокее у АБА
