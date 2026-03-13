Црвена звезда је друго име за сензацију: Опет пао шампион Фенербахче

Аутор:

АТВ

13.03.2026

22:22

Коментари:

0
КК Црвена звезда
Фото: КК Црвена звезда

Црвена Звезда је побиједила Фенербахче 79:73 и тако уписала побједу против овог ривала други пут у сезони!

Шампион Европе је имао невјероватан низ и 19 узастопних побједа у свим такмичењима, али су црвено-бијели послије преокрета дошли до другог тријумфа у сезони против турског тима.

Од почетка меча, Звезда је кренула фуриозно, повела 10:2. Ипак, услиједила је много боља игра изабраника шарунаса Јасикевичијуса, који су преузели вођство захваљујући серији 8:0.



Свијет

Њујорк тајмс потврдио напад Бахреина на Иран

Хортон-Такер је био попричично расположен и носио је свој тим уз солидног Вејда Болдвина и Бонзија Колсона.

Друга четвртина била је пуна напетости и нервозе, са честим фауловима и промјенама вођства. Звезда је успјела да смањи предност Фенербахчеа захваљујући поенима Батлера, Нворе и Оџелеја. Резултат 42:33 за госте је стајао на полувремену.

Трећа четвртина донијела је потпуни преокрет Црвене звезде, коју је предводио Џеред Батлер са неколико кључних поена. Хортон-Такер и Болдвин су покушавали да држе ритам Фенербахчеа, али су црвено-бијели контролисали скок и темпо игре. Колико је Звезда одиграла добро овај период види се по томе што су допустили свега 14 поебна, а убацили 28, преноси "Телеграф".



БиХ

На догађају Насера Орића 2.500 Бошњака и Војин Мијатовић

У посљедњој четвртини, Звезда је одржавала предност, а мини серије Батлера и Нворе додатно су потврдиле надмоћ домаћих. Семи Оџелеј је био одличан у одбрани. На руку је Звезди и шло и лоше вече Биберовића, који се прописно испромашивао.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

