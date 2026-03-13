Њујорк тајмс потврдио напад Бахреина на Иран

Видео-снимак, који је потврдио "Њујорк тајмс" приказује лансирање балистичких ракета из Бахреина ка Ирану, што је први потврђени напад на Исламску републику који потиче из земље из Персијског залива откако је рат почео.
На основу самог снимка није јасно да ли су ракете лансирале америчке или бахреинске снаге.
Свијет
Држала жену у ропству пуних 25 година
Стручњаци за одбрану који су прегледали снимак наводе да је најмање једна ракета лансирана са америчке опреме, типа М142 ХИМАРС.
Бахреин је домаћин Пете флоте америчке морнарице.
Иран је током посљедње двије недјеље лансирао више хиљада ракета и дронова на земље Персијског залива, оптужујући их да омогућавају коришћење њихове територије као полазне тачке за америчке нападе.
Према бахреинским званичницима, више од 100 ракета и 191 дрон је лансиран на Бахреин, при чему је већина пресретнута, али је у уторак у главном граду погинула 29-годишња жена, а Министарство унутрашњих послова означило инцидент као "груб ирански напад на стамбену зграду".
БиХ
На догађају Насера Орића 2.500 Бошњака и Војин Мијатовић
Напади су, такође, проузроковали велике штете на цивилној инфраструктури Бахреина, укључујући рафинерију нафте, хотеле и постројење за десалинизацију воде.
Влада Бахреина је навела да "њена војска није учествовала ни у једној офанзивној операцији", али да "задржава право на одговор".
Амерички Стејт департмент одобрио је продају четири лансирна система ХИМАРС Бахреину у августу 2025. године, али испорука комплексних система обично траје више година, а јавно није потврђено да су већ интегрисани у бахреинску војску, наводи Њујорк тајмс.
Економија
Док цијене у свијету дивљају, ево колико кошта гориво у Русији
До сада је у иранским одмаздама погинуло најмање 12 цивила у земљама Персијског залива, седам америчких војника и шест припадника локалних оружаних снага и граничне полиције.
Већина земаља Персијског залива јавно је одбацила могућност коришћења своје територије или ваздушног простора за нападе на Иран, иако су многе домаћини америчких база.
