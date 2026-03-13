Природни феномен: Ријеке теку једна поред друге, али се не мијешају

Аутор:АТВ
13.03.2026
22:07
Коментари:0
Сусрет вода (Encontro das Águas) природни је феномен у близини бразилског града Манауса, гдје се сусрећу двије велике ријеке: тамни Рио Негро и свијетао, пјешчаножути Амазон, који се узводно у Бразилу назива Солимоес.
Оно што овај призор чини посебно фасцинантним јесте чињеница да након сусрета воде теку једна уз другу шест километара да се готово уопште не мијешају.
Управо је због тог необичног контраста, једне готово црне и друге свијетле ријеке, то једна од највећих туристичких атракција Манауса.
Након тог почетног дијела ријеке настављају да теку још око 60 километара прије него што се воде потпуно помијешају, иако се трагови разлике могу примијетити још око 30 километара низводно.
Разлог тог необичног феномена лежи у великим разликама између ријека - у температури, брзини тока и количини седимента у води.
Рио Негро тече спорије, брзином од око два км/х, и топлији је, с температуром воде око 28 степени Целзијусових. Са друге стране, Солимоес тече знатно брже, између четири и шест км/х, а њена вода је хладнија, око 22 степена.
Разликује се и састав воде: свијетла вода Солимоеса богата је седиментом који долази из Анда, док је тамна вода Рио Негра готово без седимента. Њена карактеристична тамна боја настаје због органских твари - распаднутог лишћа и биљака из околних прашума, преноси пункуфер.хр.
Сличан феномен сусрета вода, иако у мањем опсегу, може се видјети и на другим мјестима у амазонском подручју, на примјер код Сантарема у Бразилу, као и у перуанским градовима Иквуитос и Пуерто Малдонадо.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Сцена
2 ч0
Свијет
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
10 ч0
Занимљивости
15 ч0
Најновије
Најчитаније
23
27
22
56
22
44
22
41
22
32
Тренутно на програму