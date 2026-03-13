Logo
Large banner

Тешка несрећа у Италији: Погинуо возач из БиХ, сувозач повријеђен

Аутор:

АТВ

13.03.2026

21:46

Коментари:

0
Тешка несрећа у Италији: Погинуо возач из БиХ, сувозач повријеђен
Фото: cottonbro studio/Pexels

У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила рано јутрос, 13. марта, на државном путу Понтина, живот су изгубиле двије особе, од којих је један држављанин Босне и Херцеговине.

Како је наведено, у несрећи је учествовао камион који је, из непознатих разлога, пробио бетонску заштитну ограду на средини коловоза, затим прешао на супротну траку и ударио аутомобил који је наилазио.

Венс-САД- 25092025

Свијет

Венс: Трамп жели окончање сукоба и обнављање трговине

Он је ударио у аутомобил возача из БиХ, а у несрећи су учествовала још два возила. У несрећи су страдали возач камиона и возач мерцедеса за чијим воалном је био држављанин БиХ. Медији наводе да је возач камиона 50-годишњи Антонио Еспосито из Гензана док се о другом погинулом возачу зна само да има 50 година те да је држављанин Босне и Херцеговине.

Тешко је повријеђен и 40-годишњи сувозач из мерцедеса, којим је управљао возач из БиХ.

Одмах су алармиране све хитне службе, а на лице мјеста су стигли љекари хитне помоћи (118), заједно са припадницима саобраћајне полиције, као и ватрогасци. На терену су биле ангажоване и екипе Анас-а.

дубаи

Свијет

Више особа ухапшено због објава о нападима у УАЕ

Операције обезбјеђивања пута након трагичне несреће биле су сложене, а на Понтини су се од раних јутарњих часова формирали дуги застоји у оба правца, преносе Независне.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Италија

Саобраћајна несрећа

poginuo vozač

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас

Свијет

Каја Калас жестоко поткачена из чланице ЕУ

2 ч

0
Сутра славимо Преподобномученицу Едвокију: Ову молитву сваки вјерник треба да изговори

Друштво

Сутра славимо Преподобномученицу Едвокију: Ову молитву сваки вјерник треба да изговори

2 ч

0
Немој у главу: Жена мотком истјерала мужа из кафане

Занимљивости

Немој у главу: Жена мотком истјерала мужа из кафане

2 ч

0
Вода чаша

Здравље

Ово су знакови да не пијете довољно воде

2 ч

0

Више из рубрике

Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас

Свијет

Каја Калас жестоко поткачена из чланице ЕУ

2 ч

0
Више особа ухапшено због објава о нападима у УАЕ

Свијет

Више особа ухапшено због објава о нападима у УАЕ

2 ч

0
Венс: Трамп жели окончање сукоба и обнављање трговине

Свијет

Венс: Трамп жели окончање сукоба и обнављање трговине

2 ч

0
Пљачка златаре

Свијет

Филмска пљачка златаре: Лопови за 70 секунди украли накит вриједан 1,7 милиона долара

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

27

Нова правила за возаче у БиХ, тичу се дозвола и таблица

22

56

Искључите овај уређај из утичнице преко ноћи и рачун за струју ће бити мањи

22

44

На градилишту ухапшени радници ''на црно'', међу њима и држављани БиХ

22

41

Тужан дан за најпознатијег српског сељака

22

32

Шеф Пентагона: Хамнеи је рањен и унакажен

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner