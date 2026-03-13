Тешка несрећа у Италији: Погинуо возач из БиХ, сувозач повријеђен

Аутор:АТВ
13.03.2026
21:46
Коментари:0
У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила рано јутрос, 13. марта, на државном путу Понтина, живот су изгубиле двије особе, од којих је један држављанин Босне и Херцеговине.
Како је наведено, у несрећи је учествовао камион који је, из непознатих разлога, пробио бетонску заштитну ограду на средини коловоза, затим прешао на супротну траку и ударио аутомобил који је наилазио.
Он је ударио у аутомобил возача из БиХ, а у несрећи су учествовала још два возила. У несрећи су страдали возач камиона и возач мерцедеса за чијим воалном је био држављанин БиХ. Медији наводе да је возач камиона 50-годишњи Антонио Еспосито из Гензана док се о другом погинулом возачу зна само да има 50 година те да је држављанин Босне и Херцеговине.
Тешко је повријеђен и 40-годишњи сувозач из мерцедеса, којим је управљао возач из БиХ.
Одмах су алармиране све хитне службе, а на лице мјеста су стигли љекари хитне помоћи (118), заједно са припадницима саобраћајне полиције, као и ватрогасци. На терену су биле ангажоване и екипе Анас-а.
Операције обезбјеђивања пута након трагичне несреће биле су сложене, а на Понтини су се од раних јутарњих часова формирали дуги застоји у оба правца, преносе Независне.
