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Случај држављанина БиХ у Кенији разоткрио корупцију међу државним службеницима

Аутор:

АТВ
03.06.2026 22:54

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Случај држављанина БиХ у Кенији разоткрио корупцију међу државним службеницима
Фото: Unsplash

Издавање кенијске личне карте странцу који тврди да је никада није ни тражио разоткрило је корупцију у кенијској канцеларији за издавање личних докумената.

Како преносе кенијски медији, у центру пажње, ни крив ни дужан, нашао се З.Г., држављанин Босне и Херцеговине, који је пред Високим судом изјавио да му је уручена кенијска лична карта након што је поднио захтјев само за боравишну дозволу.

Судија Роселин Екирапа Абурили упозорила је да слабости у систему регистрације угрожавају интегритет личних докумената Кенијаца.

Проблем издавања кенијских личних карата, пасоша и извода из матичне књиге рођених странцима није ништа ново у Кенији. Годинама су службеници регистрације оптуживани да олако дијеле идентификационе документе.

Олако издавање докумената

Још 2014. тадашњи министар здравља Аден Дуале оптужио је сенатора Отиена Кајванга (у међувремену преминулог) да је током свог мандата у Министарству имиграције илегално издао 500.000 личних идентификационих докумената странцима. Иако Дуале никада није изнио доказе, странци су посљедњих година хапшени са кенијским личним документима.

Да ствар буде гора, чак се тврди да и припадници Снага за брзу подршку (РСФ), које се боре против суданске војске, посједују кенијске пасоше.

Како медији преносе, чини се да су кенијски идентификациони документи постали доступни свима. Неки од оних који би требало да гарантују да се издају искључиво Кенијцима и подобним странцима заборавили су на своју дужност због новчане користи.

Хапшење пет службеника Националног бироа за регистрацију у јануару због незаконитог издавања личних карата био је корак ка чишћењу редова од похлепних службеника, преносе медији, преносе Независне.

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Подијели:

Тагови :

Држављанин БиХ

корупција

хапшење

Лична карта

Кенија

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