Најздравија вечера на свијету: Спрема се за 5 минута, помаже при мршављењу

Аутор:АТВ
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Многи прескачу вечеру, али ту гријеше, сматрају стручњаци. Ово укусно јело муњевитом брзином скида сало. Најздравија вечера спрема се само за пет минута.
Доручкуј као краљ, ручај као принц, а вечерај као сиромах – свима нам је позната ова народна умотворина која није тек тако настала и одржала се до данас.
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Управо и многи нутриционисти тврде да вечера треба да буде најлаганији оброк, а ту се пре свега мисли не толико на количину унесене хране, колико на садржај и намирнице које се лако варе.
Многи у процесу мршављена праве велику грешку и прескачу вечеру, а то ни најмање није добро. Нутриционисти никако не саветују одлазак на спавање празног стомака. Када заспите гладни, велика је шанса да ћете се пробудити гладнији и да ћете за доручак појести много више калорија.
Састојци:
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Оброк припремајте као класичну кајгану. Исјецкајте свјежи власац, измутите јаје и бјеланца и додајте остале зачине. Загријте тигањ на рингли и направите кајгану. Ово је најздравија вечера коју ћете брзо припремити, преноси Глас Српске.
Овај оброк садржи довољне количине витамина и протеина па ће вас брзо заситити, а садржи свега 200 калорија. Због удјела протеина повољно ће утицати и на тонус мишића. По жељи можете појести и једно парче тоста.
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