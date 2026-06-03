Како препознати домаћи парадајз: Испробајте овај трик од само 5 секунди

Аутор:АТВ
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Лажан парадајз ове сезоне кошта исто као и прави, а разлику примјетимо тек кад га исјечемо код куће – тврда срж, бијеле жилице и укус као да смо га извадили из замрзивача у јануару.
Једна искусна домаћица са пијаце имала је трик који траје свега пет секунди. Нема ту потребе за дугим мирисањем, гњечењем или паметовањем о сортама.
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Довољан је само један покрет руке и одмах знате да ли носите кући прави, сочни парадајз или скупо разочарање.
Узмите парадајз у шаку и "одмјерите" га. Прави, на сунцу сазрео плод увијек је тежи него што на око изгледа. Они из пластеника, убрани док су још зелени па "дотјерани" гасовима у камиону, лагани су и шупљикави – као да држите лоптицу од пластике. Разлику ћете осјетити одмах, без икакве ваге.
Главни проблем је пут. Парадајз који нам долази из далека бере се док је још тврд као камен, па "сазријева" у камиону. Он поцрвени споља, али изнутра остаје тврд, брашњав и без капи сока.
Трговцима је то исплативо јер такав плод не може да пукне нити да пропадне до краја дана, док ви губите – плаћате цијену домаћег, а добијате обичан индустријски производ. Највећа мука није ни у увозу, већ у томе што се на пијаци данас све зове исто, па човјек мора да се ослони само на своје очи и руке.
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Како по изгледу разликујете прави од пластике? Погледајте доњи дио плода, супротно од петељке. Прави парадајз има танку, једва видљиву звјездицу, готово прозирну кожицу. Лажни има дебелу, бијелу, понекад испуцалу зону. То је знак да је плод брано незрео и да унутра нема правог меса, само влакнасту средину.
Боја такође говори. Прави парадајз није уједначено црвен, има трагове тамнијег дијела код петељке и благо наранџасте сјенке. Онај који је идентично црвен са свих страна најчешће је сазрео у мраку, не на сунцу. Природа не ради тако прецизно. Најбољи начин је да питате продавца одакле је плод и тражите да га преломите прије куповине. Прави продавац ће пристати. Онај који се буни има разлог за то. Домаћи парадајз изнутра је сочан, са тамнозеленим сјеменкама у провидном соку.
Послије подне на тезгама остају плодови које нико није хтио. Домаћице које знају шта раде долазе прије девет, док је избор пун. Тада се виде разлике између баште и камиона.
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А, шта да урадите ако вам се деси да ипак купите "лажан" парадајз? Немојте га бацати. Исјецкајте га на четвртине, посолите и оставите да одстоји пола сата на тањиру. Со ће извући воду и бар мало поправити укус. Такав парадајз више није за свјежу салату, али је одличан за сос, чорбицу или да га запечете у рерни са мало бијелог лука и оригана.
Највећа грешка коју можете да направите је да га ставите у фрижидер. Хладноћа ће убити и оно мало душе што је у њему остало. Прави парадајз увијек треба да стоји на собној температури, најбоље на тањиру и окренут петељком надоле – тако дуже траје и задржава своју арому.
(Крстарица)
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