Сутра разведравање

Аутор:АТВ
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У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра се у централним и источним подручјима очекује умјерено до претежно облачно вријеме, уз постепено разведравање, док ће у осталим предјелима бити сунчано уз малу до умјерену облачност.
Ујутру свежије, на југу и истоку облачније уз слабу кишу понегдје, у осталим предјелима суво и сунчаније, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Око ријека и по котлинама пролазна магла. Током дана пријатно топло и претежно сунчано уз малу до умјерену облачност. На југу и југоистоку остаје променљиво облачно са повременом слабом кишом.
Јутарња температура ваздуха од девет до 16, на југу до 18, а дневна од 20 до 26, на југу до 29 степени Целзијусових, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Вјетар слаб западни и југозападни.
Данас је било претежно облачно са кишом, пљусковима и грмљавином.
Температура ваздуха у 14.00 часова: Бјелашница осам степени, Кнежево и Ливно 13, Мркоњић Град и Дрвар 14, Чемерно и Шипово 15, Бањалука и Приједор 17, Нови Град, Соколац и Хан Пијесак 18, Гацко, Калиновик и Србац 19, Добој 21, Билећа, Градачац и Сарајево 22, Сребреница 23, Требиње и Фоча 24, Бијељина, Зворник, Мостар и Тузла 25, Рудо 26 и Вишеград 27 степени Целзијусових.
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