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Стевандић пријавио Ђајића и Ћурлу за лажно представљање: Свему кумовало "крајишко вече"

Аутор:

АТВ
03.06.2026 11:25

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Стевандић пријавио Ђајића и Ћурлу за лажно представљање: Свему кумовало "крајишко вече"
Фото: ATV

Милан Ћурлић Ћурла и доктор Владо Ђајић пријављени су за лажно представљање након догађаја у мјесту Омарска код Приједора, саопштено је из Кабинета предсједника Народне скупштине.

Наиме, како наводе из Кабинета, Ћурлић, позивајући се на Владу Ђајића, лажно представио уговарајући постављање билборда на приватном посједу за тзв. крајишко вече, а позивајући се на наводни договор са Кабинетом предсједника Народне скупштине".

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"Кабинет предсједника Народне скупштине Републике Српске обавјештава јавност о синоћним догађајима на територији Града Приједора гдје се лице Милан Ћурлић Ћурла, позивајући се на др Владу Ђајића, лажно представило уговарајући постављање билборда на приватном посједу за тзв. крајишко вече, а позивајући се на наводни договор са Кабинетом предсједника Народне скупштине.

То представља свјесну лаж након које је дошло до инцидената на територији Мјесне заједнице Омарска, те су оба лица – Милан Ћурлић Ћурла и др Владо Ђајић пријављена полицији ради лажног представљања и упућених пријетњи власницима билборда", наводе из Кабинета.

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Из Кабинета предсједника Народне скупштине наводе да се "ограђују од оваквих и сличних активности у будућности".

"Кабинет предсједника Народне скупштине Републике Српске обавјештава и народног посланика Владу Ђајића и лице познато као Ћурла да се у име кабинета и Народне скупштине не могу лажно представљати и да тиме чине кривично дјело, те се Кабинет ограђује од оваквих и сличних активности у будућности и захтијева од надлежних органа да процесуирају свако кршење закона", наводе из Кабинета.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милан Ћурлић

Владо Ђајић

Владо Ђајић странка

Ненад Стевандић

Народна скупштина Републике Српске

крајишко вече

Милан Ћурлић Ћурла

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