Ћурла објавио снимак сукоба са Дринићем

09.10.2025
14:07
Милан Ћурлић звани Ћурла пријавио је бањалучкој полицији да га је физички напао Небојша Дринић, генерални секретар ПДП-а и одборник у Скупштини Града Бањалука, а данас је и објавио снимак сукоба.
Шта је насиље, ако ово није, навео је Ћурлић на друштвеном мрежама.
У ПУ Бањалука наводе да је полицији пријављено да се све одиграло у башти кафића у Бањалуци.
”М.Ћ. је јуче у 12.50 часова пријавио надлежној полицијској станици да га је напао Н.Д. и једна непозната особа, за коју је накнадно утврђено да се ради о Д.Д. из Бањалуке. Том приликом задобио је тјелесне повреде и упућене су му пријетње”, саопштила је ПУ Бањалука.
Додају да полицијски службеници, под надзором Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци, предузимају све мјере и радње у циљу документовање кривичних дјела тјелесна повреда и угрожавање сигурности.
”Након документовања тужилаштву ће бити поднесен извјештај о почињеним кривичним дјелима”, наводе у ПУ Бањалука.
Ћурлић је цијели случај описао на свом Фејсбук профилу, наводећи да су га Дринић и његов члан обезбјеђења напали испред кафе бара ”Архив”:
”Данас ме је физички напао Небојша Дринић и његов члан обезбјеђења, приликом изласка из кафе бара Архив излази Небојша Дринић, и почиње да ми пријети да ми псује мајку, и почиње да ме физички напада, ту му се прикључио и његов члан обезбјеђења, који ме такође физички напада и отимају ми мобилни телефон и забрањују ми да уђем у кафић како би позвао полицију и тада су ме физички напали. Ускоро ћу објавити снимак напада и како се понаша одборник у скупштини града, па да видимо хоће ли Драшко Станивуковић рећи да ли је снимак монтиран и да ли такви људи треба да буду у политици!”
Небојша Дринић, генерални секретар ПДП-а, дао је изјаву у полицији поводом пријаве Ћурића.
"Знам да би они вољели да се то десило, али мој, односно наш манир никада није био насиље, иако они желе да то тако представе. Није ово први пут да се моје име појављује у јавности у оваквим контекстима, а да је све то измонтирано. Управо ти људи, за које тврдим да управљају политикама СНСД-а, попут чувеног Боре и Ћурле, немају никакав интегритет у овој држави и друштву. Они покушавају да етикетирају моје име, моје познанике и моју породицу", рекао је Дринић.
Он је навео да је Ћурлић и раније покушавао да га испровоцира.
"Исти тај Милан је прије годину дана ушао у локал, сликао ме, и гдје год ме види - исто то ради. Исто се десило и јуче, када је дошао у локал у који иначе никада не долази, чим је видио да сам присутан, почео је да прави гримасе и да ме снима. Изашао сам за њим и питао га зашто то ради, и да престане да шири лажи и неистине о мени. Тада је почео да ми псује мајку и рекао: 'Изрекетирао сам многе, изрекетираћу и тебе, али ако ми платиш, нећу више писати о теби, него о Драшку Станивуковићу, јер имам такав налог'."
Према његовим ријечима, тада је покушао да се дистанцира од Ћурлића.
"Узео је телефон и почео да ме снима, телефон му је пао, ја сам га само ставио на сто", рекао је Дринић.
Како је истакао, оно што сматра поражавајућим јесте поступање полиције.
"Поражавајуће је да се полиција ставља иза таквих људи, што се никада не би смјело допустити. Нажалост, није то први пут. МУП Републике Српске, умјесто да штити грађане, све чешће се ставља у службу градског одбора СНСД-а", закључио је Дринић.
