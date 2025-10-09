Logo

Станивуковић погазио Скупштину и дао Кончару уговор од 35 милиона КМ

Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић игнорисао је закључке Скупштине града и негодовање јавности те додијелио фирми „Кончар“ из Хрватске 35 милиона марака вриједан тендер за реконструкцију јавне расвјете, пише Capital.

Станивуковић је јуче потписао одлуку којом се прихвата приједлог Комисије за јавне набавке која је дала приједлог да се „Кончару“ додијели уговор.

Понуде фирми „Ел промет“ и „ABC Solutions“ из Бањалуке су одбачене као неприхватљиве.

Подсјећамо, одборници Скупштине града Бањалука недавно су усвојили сет закључака којима су тражили да се тендер обустави, јер је штетан и јер се њиме фаворизује само једна компанија.

Међутим, први човјек Бањалуке их је игнорисао.

Скупштина је закључила и да је тендер расписан супротно економској анализи, а да је градоначелник злоупотријебио свој положај због чега позивају тужилаштво да испита овај случај.

Тагови:

Драшко Станивуковић

javna rasprava

Бањалука

