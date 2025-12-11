Шакирин снимак "срушио" друштвене мреже

11.12.2025
Пјевачица Шакира направила је спектакл у Буенос Ајресу на свом концерту када су јој се на бини појавили синови Милан (12) и Саша (10), које је добила са фудбалером Жераром Пикеом.
Ово није први пут да Шакира изненади својим појављивањем са дјецом, па да мреже буду преплављене њиховим заједничким снимцима, а сада је са њима и запјевала пјесму "Acrostico".
Шакира, Милан и Саша су били и модно усклађени, они су носили свијетлоплава одјела, док је пјевачица имала ефектну плаву хаљину са израженим волуминозним детаљима.
"Било је магично пјевати са мојим синовима и гледати их како вам приказују музику коју носе у себи и све то док остале породице пјевају заједно са нама", написала је Шакира испод објаве.
Синови су јој највећа подршка, пјевачица то никада није ни крила, а судећи према снимцима и фотографијама, обојица су јако везани за мајку, преноси Супержена.
