Шакирин снимак "срушио" друштвене мреже

11.12.2025

23:01

Пјевачица Шакира направила је спектакл у Буенос Ајресу на свом концерту када су јој се на бини појавили синови Милан (12) и Саша (10), које је добила са фудбалером Жераром Пикеом.

Ово није први пут да Шакира изненади својим појављивањем са дјецом, па да мреже буду преплављене њиховим заједничким снимцима, а сада је са њима и запјевала пјесму "Acrostico".

Шакира, Милан и Саша су били и модно усклађени, они су носили свијетлоплава одјела, док је пјевачица имала ефектну плаву хаљину са израженим волуминозним детаљима.

"Било је магично пјевати са мојим синовима и гледати их како вам приказују музику коју носе у себи и све то док остале породице пјевају заједно са нама", написала је Шакира испод објаве.

Синови су јој највећа подршка, пјевачица то никада није ни крила, а судећи према снимцима и фотографијама, обојица су јако везани за мајку, преноси Супержена.

Тагови:

Шакира

Пјевачица

