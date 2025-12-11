Logo
Софија се помирила са Терзом, па му поставила ултиматум!

Телеграф

11.12.2025

17:03

Софија се помирила са Терзом, па му поставила ултиматум!
Фото: Youtube screenshot/ Zadruga

Актуелна учесница "Елите", Софија Јанићијевић, разговарала је са Дрветом мудрости о својим емоцијама према Бориславу Терзићу Терзи, а потом је и признала да неће бити с њим у емотивној вези како не би повредила своје најближе.

- Софија, шта се догађа са тобом и Терзом? - упитало је Дрво.

Дрвенце, искрено сам размишљала и добро је што се водим разумом. Схватила сам да даљу границу са Терзом нећу прећи сем пољупца који се десио и због мене и због моје породице, а он ако ме воли онда ће ме чекати док не изађемо - рекла је Софија.

- Да ли ћеш моћи толико дуго да исконтролишеш своје емоције? - упитало је Дрво.

- Обзиром да сам много повриједила своје најмилије, није питање да ли могу већ морам. Исто тако морам и због себе јер ме већ једном оставио. Због свих њих морам да будем разумна, али ја волим и имам јаке емоције. То што волим мислим да ако је све то право и искрено, може да сачека - рекла је Софија.

Шта он каже теби на све то? - упитало је Дрво.

Marija Zaharova

БиХ

Захарова: Хитно укинути ОХР, постали главни инструмент у рушењу основа Дејтона

- Рекла сам му јутрос да не бих никад дозволила себи да повредим блиске људе, али он ми је понудио да се склони од мене јер не може да буде близу мене, а да не буде са мном. Потрудићемо се обоје да буде како сам сад рекла, а ако се склони од мене мислим да ће урадити само ако није довољно искрен. Уколико издржимо све ово, а не будемо заједно онда ће ми доказати да ме заиста воли и да се каје што ме оставио - рекла је Софија.

- Многи су били шокирани вашим сузама на журки - рекло је Дрво.

- Многи су били изненађени, па и нас двоје сами. Нисам вјеровала да може да дође до овога, али да ли је то до простора или не знам до чега је. Мени је он рекао да никад нећу бити с Миланом, али мени није ни била намјера да будем с Миланом већ сам биљежала од оног што осјећам. Послије тог уторка се осјећам много лакше, чистија ми је глава. Он уколико мене стварно воли онда ће свих осам мјесеци стајати уз мене и доказати ми неке ствари - рекла је Софија.

Володимир Зеленски

Свијет

Из Москве јасни: Мандат Зеленског истекао, одржати избора

Шта је за тебе сада доказ његове љубави? - упитало је Дрво.

- Да буде уз мене и да ме увјери да ме не би оставио ни због кога, а да наш однос буде као што је тренутан. Је л' могу да добијем песму: ''Све је лаж?'' - рекла је Софија.

- Уколико имаш тајну, може - рекло је Дрво.

- Хтјела сам да кажем све ово, али ми се ниси јавио у уторак. Душу сам ти отворила сад - додала је Софија.

