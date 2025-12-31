Како се прослављала Нова година кроз историју?

Извор:
Глас Српске
31.12.2025
23:00
Коментари:0
Нова година представља један од највеселијих празника који се масовно прославља у нашим градовима, као и широм свијета, уз добро расположење, ведру атмосферу, породично и пријатељско дружење, пјевање, плесање…
Чин испраћања старе и дочекивања Нове године дубоко је укоријењен у религији, али и култури европске и великог дијела свјетске цивилизације.
Није познат тачан податак када је Нова година постала званичан празник, али се сматра да су још пре 4.000 година Вавилонци обиљежавали овај празник.
Занимљивости
Стара вјеровања: 5 ствари које ни случајно не би требало радити 1. јануара
Интересантно је да су и Римљани славили Нову годину, али се ипак њихов календар мијењао са сваким новим владаром, све до 153. године прије нове ере, када је Римски сенат установио 1. јануар као почетак нове године. Римљани су прослављали у част бога Јануса. Они су нову годину славили као симбол почетка новог живота и новог надања у животу.
Постоје подаци да Нова година није увијек почињала 1. јануара. У вријеме Млетачке републике, као и у Русије до 15. вијека, први дан Нове године био је 1. март.
Православна (српска) Нове године слави се 14. јануара, датума када се по јулијанском календару слави улазак у Нову годину. Званично 1919. године Србија прелази на рачунање времена по грегоријанском календару.
Како Српска православна црква никада није признала грегоријански календар, она је наставила да обиљежава празнике на тадашњи начин. Овако је први пут прослављена Српска Нова година.
Широм свијета Нова година се славила на разне начине и различите датуме. Кинеска нова година се слави у фебруару, а кинески хороскоп се потпуно разликује од хороскопа западне цивилизације.
Обичаји за Нову годину се такође разликују од земље до земље, те су тако германски народи увели кићење јелке, односно божићњег дрвета. Два вијека после Нијемаца, јелку почињу да ките и други европски народи, а обичај се преноси и на амерички континент.
Занимљивости
Вјеровање каже да ћете тако привући богатство: Ових неколико ствари обавезно урадите 31. децембра
На простору Руске Федерације већински дио становништва Нову годину обиљежава у ноћи између 31. децембра и 1. јануара, али има и оних који овај празник прослављају усред љета.
Током историје Нова година се славила сходно времену у којем се живјело, углавном уз гозбовање и пијанчење, док је данас неизоставан детаљ ватромет, као и размјена поклона.
Још их раних периода историје датира обичај новогодишњих парада, које се и данас упражњавају у неким западноевроским земљама.
Парада је симболизовала стварање буке која треба да тјера зле духове и демоне, а алтернатива паради понегдје је стварање буке аутомобилским сиренама, куцањем чашама, лупањем у бубњеве и лонце, као и гласна музика.
Свијет
Новозеланђани дочекали нову 2026. годину
У неким дијеловима свијета, људи избацују старе ствари, укључујући намјештај, кроз прозор на Стару годину како би унијели позитивну енергију и добробит у новој.
Један од значајних новогодишњих обичаја који се упражњава у свим дијеловима свијета је давање завјета и обећања.
Обичај новогодишњих зарицања датира из периода Вавилона, када су људи једни другима обећавали да ће да врате оруђе за рад.
Код нас људи у новогодишњим ноћима обећавају да ће више штедјети, престати пушити и пити, боље учити, окренути лист у понашању, навикама.
Најљепша новогодишња навика су загрљаји и пољупци, начини како дијелимо љубав и срећу са другима, преноси Глас Српске.
Занимљивости
7 ч0
Занимљивости
8 ч0
Занимљивости
11 ч0
Занимљивости
12 ч0
Најновије
Најчитаније
23
00
22
50
22
40
22
30
22
20
Тренутно на програму