Сујевјерја која се везују за почетак године: Ове ствари не би требало радити 1. јануара

Извор:

Курир

31.12.2025

15:11

Сујевјерја која се везују за почетак године: Ове ствари не би требало радити 1. јануара

Многа вјеровања и сујеверја везују се за почетак Нове године.

Према неким обичајима, одређени ритуали могу да привуку срећу, док неки поступци наводно доносе несрећу. Ако сте сујевјерни, ево шта бисте, према старим вјеровањима, требало да радите, а чега да се клоните 1. јануара.

1. Не износите ништа из куће

Било да је у питању смеће, ствари за поклон или предмети које планирате да одложите, 1. јануар је дан када ништа не би требало да напусти дом. Према сујеверју, изношење ствари „одвлачи“ благостање, док уношење нових предмета привлачи срећу и просперитет, преноси Курир.

Аустралија Нова година ватромет

Занимљивости

Вјеровање каже да ћете тако привући богатство: Ових неколико ствари обавезно урадите 31. децембра

2. Не чистите и не сређујте кућу

Сујевјерни вјерују да чишћењем дома првог дана нове године „испирате“ здравље укућана. Дакле, данас је боље препустити кућне послове и оставити простор за добру енергију.

3. Не перите веш

Разлог је исти као за чишћење – прање веша на први дан наводно „испира“ здравље чланова породице. Боље је одложити веш за неки други дан и посветити се одмору и срећи.

Нова година

Свијет

Новозеланђани дочекали нову 2026. годину

4. Пазите да не поломите ништа

Иако случајно, ломљење предмета првог дана године сматра се лошим знаком. Сујевјерје каже да поломљени предмети на почетку године привлаче несрећу и потешкоће у наредних 12 мјесеци.

5. Немојте да плачете

Први дан нове године треба провести у радости и миру.

Сујевјерни вјерују да сузе и туга на овај дан могу „обојити“ цијелу годину и привући негативну енергију.

