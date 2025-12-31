Logo
Аустралија обиљежила почетак 2026. године

Танјуг

31.12.2025

14:24

Већи дио источне обале Аустралије дочекао је нову 2026. годину уз ватромет, свјетлосне представе и зоне за забаве.

Разнолик ватромет приређен је у Сиднеју код Опере, али и у Мелбурну и другим градовима.

Сат времена прије поноћи по локалном времену, на плажи Бондај у Сиднеју одржана је минута тишине за жртве напада 14. децембра у коме је 15 особа убијено, а више десетина повријеђено.

kipar zastava

Свијет

Кипар преузима предсједавање Европском савјету

Сат времена прије Аустралије Нови Зеланд је дочекао Нову годину у 12 часова по средњеевропском времену уз ватромет и прославе широм земље.

Прије Новог Зеланда, Нова година стигла је на пацифичка острва Самоа, Тонга, Маршалова острва, Фиџи, Тувалу, Киритимати (Ускршња острва), гдје су становници дочекали 2026. углавном на плажи или плажним баровима.

Код њих је, због временске зоне Нова година стигла у 11 часова по средњеевропском времену.

Да цијела планета уђе у нову 2026. годину потребно је 26 сати, па ће тако последњи Нову годину дочекати Бразил (04 сата по средњеевропском времену), Њујорк и Лос Анђелес.

Тагови:

Нова година

Austarlija

