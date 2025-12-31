У дворишту школе пронађене гранате из Другог свјетског рата

Извор:
У дворишту Основне школе "Никола Ђурковић" у Радановићима код Котора приликом грађевинских радова пронађена је велика количина мина и граната италијанске призводње из Другог свјетског рата.
Радови на паркингу школе одмах су обустављени, саопштило је Министарство унутрашњих послова Црне Горе.
"Изузете су 124 минобацачке мине, 45 већих топовских граната, 22 комада мањих топовских граната, као и 20 упаљача за минобацачке мине и мања количина муниције", навели су из полиције.
Експлозивне материје пронашли су припадници Одсјека за неексплодирана убојита средства Директората за заштиту и спашавање МУП-а Црне Горе.
"Сва пронађена средства су италијанске производње и потичу из периода Другог свјетског рата", додаје се у саопштењу.
