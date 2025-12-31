Logo
Снажна експлозија у дворишту школе: Ухапшен "бомбаш" из Загреба

31.12.2025

07:32

Фото: screenshot / x

Хрватска полиција привела је особу која се сумњичи да је у понедјељак увече у дворишту једне основне школе у Загребу изазвала језиву експлозију пиротехничким средством.

Експлозија, која је изазвала ватрену печурку, узнемирила је грађане који су се кобне вечери око 22.45 налазили у близини Основне школе Јулија Кловића на Трешњевци.

Како незванично сазнаје Индекс, полиција је привела мушкарца старог око 30 година. Он је приведен у уторак поподне.

Полиција је раније објавила да су непознати починиоци "улили су у пластичну посуду засад неутврђену запаљиву течност и запалили отвореним пламеном усљед чега је дошло до експлозије".

Током догађаја није било повријеђених особа нити је дошло до оштећења имовине, навели су из полиције.

Ватрогасци су претходно саопштили да је према дојави полиције и више дојава грађана до пожара дошло због активације пиротехничке направе. Радило се о пиротехничкој направи завезаној за канистер који је још увијек горио до доласка загребачких ватрогасаца, али су га убрзо угасили чиме је интервенција завршена.

Дојаву полиције запримили су око 22:56 сати, а на интервенцију је изашло једно возило.

Коментари (0)
Small banner