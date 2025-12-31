Снажна експлозија у дворишту школе: Ухапшен "бомбаш" из Загреба

31.12.2025
07:32
Хрватска полиција привела је особу која се сумњичи да је у понедјељак увече у дворишту једне основне школе у Загребу изазвала језиву експлозију пиротехничким средством.
Експлозија, која је изазвала ватрену печурку, узнемирила је грађане који су се кобне вечери око 22.45 налазили у близини Основне школе Јулија Кловића на Трешњевци.
Како незванично сазнаје Индекс, полиција је привела мушкарца старог око 30 година. Он је приведен у уторак поподне.
Полиција је раније објавила да су непознати починиоци "улили су у пластичну посуду засад неутврђену запаљиву течност и запалили отвореним пламеном усљед чега је дошло до експлозије".
Trešnjevka live 29.12.2025 pic.twitter.com/QmXEVhtwL7— Daniel Mondekar (@daniel_mondekar) December 29, 2025
Током догађаја није било повријеђених особа нити је дошло до оштећења имовине, навели су из полиције.
Ватрогасци су претходно саопштили да је према дојави полиције и више дојава грађана до пожара дошло због активације пиротехничке направе. Радило се о пиротехничкој направи завезаној за канистер који је још увијек горио до доласка загребачких ватрогасаца, али су га убрзо угасили чиме је интервенција завршена.
Дојаву полиције запримили су око 22:56 сати, а на интервенцију је изашло једно возило.
