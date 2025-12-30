Logo
Large banner

Пронађено тијело шкаљарца!

Извор:

Курир

30.12.2025

18:25

Коментари:

0
Пронађено тијело шкаљарца!

У Марковцу изнад Будве пронађено је тијело Сима Марковића (52), сазнаје Курир.

Сумња се да је у питању убиство јер се његово име и презиме доводило у везу са шкаљарским кланом због подржавања Мила Божовића, некада првог човјека општине Будва, ухапшеним за шверц кокаина и због удруживања са криминалним групама.

"Од јутрос су га чланови његове породице звали на телефон, није се јављао и затим је услиједио хорор", каже извор близак истрази за Курир и додаје:

"Убијен је код градског гробља Марковици, а тијело је пронађено поред аута".

Извор напомиње и да је убијени наводно хапшен због плантаже марихуане, коју је како се сумња посједовао у селу Марковици.

Иначе, како извор напомиње, Марковић се бавио ловом и имао је мању узгајивачницу паса.

Подијели:

Тагови:

Убиство

Škaljarski klan

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Миралем Пјанић завршио каријеру

Фудбал

Миралем Пјанић завршио каријеру

2 ч

0
Научници тврде: Какао ће замијенити биљка која расте и у Херцеговини

Занимљивости

Научници тврде: Какао ће замијенити биљка која расте и у Херцеговини

2 ч

0
Напустили емисију, данас услиједиле жестоке казне на Пинку

Сцена

Напустили емисију, данас услиједиле жестоке казне на Пинку

2 ч

0

Више из рубрике

Пронађено тијело код Будве

Регион

Пронађено тијело код Будве

3 ч

0
Интервенција полиције у Ботуну унијела нове подјеле у црногорску политику и друштво

Регион

Интервенција полиције у Ботуну унијела нове подјеле у црногорску политику и друштво

4 ч

0
Језиви детаљи трагедије: Отац убио сина с аутизмом па себе

Регион

Језиви детаљи трагедије: Отац убио сина с аутизмом па себе

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

44

Свештеник покушао да прода врата своје цркве

20

44

Централне вијести, 30.12.2025.

20

36

Болсонаро поново оперисан

20

34

Ковачевић: Од сарајевског суда се само антисрпске одлуке могу очекивати

20

33

Тришић Бабић: 2026. да буде година стабилности, заједништва и напретка

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner