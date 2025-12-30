Пронађено тијело шкаљарца!

Извор:
Курир
30.12.2025
18:25
У Марковцу изнад Будве пронађено је тијело Сима Марковића (52), сазнаје Курир.
Сумња се да је у питању убиство јер се његово име и презиме доводило у везу са шкаљарским кланом због подржавања Мила Божовића, некада првог човјека општине Будва, ухапшеним за шверц кокаина и због удруживања са криминалним групама.
"Од јутрос су га чланови његове породице звали на телефон, није се јављао и затим је услиједио хорор", каже извор близак истрази за Курир и додаје:
"Убијен је код градског гробља Марковици, а тијело је пронађено поред аута".
Извор напомиње и да је убијени наводно хапшен због плантаже марихуане, коју је како се сумња посједовао у селу Марковици.
Иначе, како извор напомиње, Марковић се бавио ловом и имао је мању узгајивачницу паса.
