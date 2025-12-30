Logo
Језиви детаљи трагедије: Отац убио сина с аутизмом па себе

Извор:

Индекс

30.12.2025

14:13

Коментари:

0
Језиви детаљи трагедије: Отац убио сина с аутизмом па себе

Двоје мртве мушке особе пронађене су јутрос у породичној кући у Сукошану, саопштила је Полицијска управа задарска.

Како сазнаје Индекс, четрдесетшестогодишњи отац убио је ватреним оружјем осамнаестогодишњег сина који је рођен са аутизмом. Након тога је извршио самоубиство.

policija rotacija

Регион

Ужас у кући: Пронађена два мушка тијела

Полиција је дојаву запримила око 8 часова, након чега су на мјесто догађаја одмах упућене све хитне службе. По доласку у кућу, полицијски службеници затекли су тијела двојице мушкараца.

Полиција: Убица је насилно отворио ормар у којем је било оружје

Полиција је увиђајем утврдила да је 46-годишњак јутрос у породичној кући у Сукошану хицем из ватреног оружја починио тешко убиство, а потом из истог оружја извршио самоубиство.

„У циљу утврђивања свих других релевантних околности и чињеница догађаја, замјеник жупанијског државног тужиоца у Задру, који је руководио увиђајем, издаће потребне налоге за предузимање даљих доказних радњи, као и налоге за обдукцију преминулих.

Спроведеним увиђајем је утврђено да је 46-годишњак претходно, прије догађаја у породичној кући, насилно отворио ормар у којем је на прописан начин оружје држао члан породице који за држање и ношење оружја посједује уредна одобрења“, стоји у саопштењу Полицијске управе задaрске.

Први комшија: Други син који има рак живи са мајком у Канади

Сукошан је, готово седам година након трагедије у којој је мушкарац убио три жене па себе, поново завијен у црно.

Мјештани су још под утиском данашњег догађаја, а многи и даље не могу да вјерују шта се догодило. Први комшија, Младен Расповић, у сузама је дошао да види шта се догодило, а о породици има само најбоље ријечи.

„Јако је тешко говорити о оваквој трагедији. Односи с породицом били су беспрекорни, овакве ствари с оваквом породицом се у Сукошану једноставно не догађају. Јако је тешко рећи зашто се то догодило, могу само да изразим саучешће породици“, рекао је први комшија.

Додао је и да други син, који има рак, живи са мајком у Канади.

Тагови:

Убиство

Самоубиство

