Balkan Solar Summit 2026: Енергетска транзиција у пракси

Balkan Solar Summit 2026, који ће бити одржан 26. и 27. фебруара у Баљалука, ове године долази у тренутку када се енергетски сектор региона налази под највећим притиском до сада.
Питања складиштења, мреже, регулаторних оквира и финансирања више нису дугорочне теме — она данас директно одређују вриједност пројеката, конкурентност компанија и брзину енергетске транзиције.
Програм Самита фокусиран је на оно што тренутно кочи или убрзава развој тржишта обновљивих извора енергије у региону. Посебан акценат стављен је на агрегацију и складиштење енергије, као кључне механизме за стабилност система и интеграцију обновљивих извора, али и на флексибилност тржишта која постаје нова валута енергетског сектора.
Један од централних сегмената бави се питањем како ESG и одрживост прелазе из регулаторне обавезе у конкретну пословну прилику. Кроз практичне примјере, панелисти ће говорити о томе како компаније могу мјерити одрживост, гдје настаје стварна вриједност и како се она претаче у конкурентску предност.
Раст потрошње електричне енергије кроз дата центре и е-мобилност отвара нова питања планирања мреже и инвестиционих приоритета.
„Balkan Solar Summit је важан, јер у ери зелене транзиције нико не побјеђује сам – морамо разговарати, повезивати се и развијати пословање. Овдје се сусрећу инвеститори, струка и политика и настају одлуке из којих се рађају нови зелени мегавати.
Elnos Група стоји иза подухвата који су већ промијенили енергетску мапу регије и Европе, а наше учешће у пројектима зелене енергије одавно је премашило два гигавата. Увијек тежимо новим искорацима и зато природно подржавамо догађаје попут овога. За све који желе бржу и ефикаснију транзицију регије, овај самит је поуздана полазна тачка за партнерства и конкретне наредне кораке“, истакао је Бранко Торбица, потпредсједник Elnos Групе, спонзора и овогодишњег Balkan Solar Summita.
Посебна пажња посвећена је и темама CBAM-а и ETS-а, које за извознике у региону постају конкретан трошак и репутациони ризик. Умјесто општих тумачења, панели нуде јасан преглед обавеза, рокова и корака које компаније морају предузети како би остале конкурентне на европском тржишту.
Једна од најосјетљивијих тема – прикључење на мрежу – обрађена је кроз дискусију о флексибилним уговорима и новим моделима који могу убрзати реализацију пројеката и смањити загушења. Фокус је на рјешењима која су већ у примјени или су спремна за имплементацију.
Завршни дио програма посвећен је финансирању зелене транзиције, са прегледом нових модела, PPA структура, критеријума инвеститора и улоге банака и фондова у претварању пројеката у банкарбилне инвестиције.
Balkan Solar Summit 2026 сигурно је мјесто на којем ће се сусрести инвеститори, велики тржишни играчи и стручњаци из сегмента зелене транзиције. Долазите ли и ви?
Акредитације су доступне на званичном сајту самита: www.solarsummit.ba
