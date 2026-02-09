Хрватска даје БиХ пет милиона евра

Извор:
АТВ
09.02.2026
21:44
Коментари:0
Влада Хрватске на посљедњој сједници донијела је одлуку о финансијској помоћи БиХ за реализацију важног инфраструктурног пројекта о којем се већ неко вријеме прича.
У питању је мост преко ријеке Неретве у Чапљини, за који ће у наредне три године Хрватска дати 5 милиона евра.
Од тог износа, процијењено је да би се мост могао изградити за 4 милиона, док ће преостали износ ићи за приступне путеве.
Ауто-мото
Шта се деси када сипате погрешно гориво у аутомобил?
Иначе, идеја је приједлог Министарства мора, саобраћаја и инфраструктуре, а главни циљ повезивање је у пограничном подручју с ‘домаћим’ тереном.
О томе да ће Хрватска Босни и Херцеговини средствима помоћи око изградње новог моста у Чапљини причало се већ прошле године.
А на приједлог Министарства мора, саобраћаја и инфраструктуре Влада је сад донијела одлуку о додјели финансијске помоћи у ту сврху у вриједности од 5 милиона евра.
Новац се додјељује за саобраћајну повезаност и интеграцију, а послужиће у сврху извођења пројекта преко ријеке Неретве, одлучено је 5. фебруара 2026. на сједници Владе Хрватске.
Одлуком се утврђује да ће се финансијска помоћ БиХ користити намјенски за финансирање пројекта изградње новог моста преко ријеке Неретве у Чапљини.
БиХ
Кошарац: БиХ је од НАТО-а далеко као Конаковићева побједа на изборима
Укупна вриједност пројекта процијењена је на 5.000.000 евра с порезом на додану вриједност, при чему се сама изградња процјењује на 4.000.000 евра, а градња прикључних путева са обје стране ријеке на додатних 1.000.000 евра.
Средства ће осигурати Министарство мора, саобраћаја и инфраструктуре на својим буџетским позицијама, и то у износу од 1.000.000 евра у 2026. години, 3.000.000 евра у 2027. години те 1.000.000 евра у 2028. години, у оквирима ограничења укупних расхода утврђених државним буџетом и буџетским оквиром за наведени период од три године.
Нови мост планира се изградити непосредно узводно од постојећег челичног моста изграђеног 1971. године, срушеног 1992. те обновљеног 2002. године.
Друштво
Празници увелико прошли, погледајте да ли је пала цијена прасића
Постојећи мост има једну саобраћајну траку, налази се у изразито лошем стању те не може задовољити локалне ни регионалне потребе, посебно у периодима повећаног саобраћаја оптерећења, због чега је предвиђено његово уклањање након изградње новог моста, такође је појашњено у Владиној одлуци.
Грађевина је пројектована у складу европским нормама као сандучаста пренапрегнута армиранобетонска конструкција с три распона укупне дужине 142 метра, предвиђена за двосмјерни саобраћај с пјешачким и потенцијално бициклистичким тракама.
Главни пројекат израдио је Инфра инжењерски биро из Сарајева, а о изгледу новог моста писало се у новембру.
Пројект има значај за повезивање двију обала ријеке Неретве у Чапљини, шире саобраћајно окружење јужне БиХ те саобраћајну интеграцију у пограничном подручју с Републиком Хрватском, укључујући повезивање с магистралним путевима М17 и М6, коридором Е73 и аутопутем на коридору 5Ц.
За пројект је израђена идејна и главна техничка документација, исхођена локацијска дозвола, а поступак израде одобрења за грађење је у току, с планираним почетком радова у 2026. години, зависно од финанцијских могућности.
У образложењу одлуке Владе стоји да ће се средства планирати у Раздјелу 065 Министарства мора, саобраћаја и инфраструктуре, у склопу пројекта Т754082-Помоћи Босни и Херцеговини у саобраћајној повезаности и интеграцији, на конту 361, што стоји за ‘Помоћи иноземним владама’.
Друштво
Сутра је заштитник оних који желе да исправе своје грешке: Овај обичај треба испоштовати
Министарство ће средства дозначавати Граду Чапљини на темељу поднесених захтјева за исплатом, искључиво за подмиривање доспјелих обвеза према извођачима радова те за услуге стручног надзора над извођењем радова.
О начину утрошка средстава Министарство и Град Чапљина потписаће посебан уговор, а Министарство је обавезно пратити њихово кориштење те по свакој дознаци затражити извјештај о утрошку с припадајућим доказима.
Најновије
Најчитаније
22
56
22
48
22
45
22
44
22
38
Тренутно на програму