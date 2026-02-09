Logo
Кошарац: БиХ је од НАТО-а далеко као Конаковићева побједа на изборима

СРНА

09.02.2026

21:22

Кошарац: БиХ је од НАТО-а далеко као Конаковићева побједа на изборима
О чланству БиХ у НАТО данас, реално, говоре још само Елмедин Конаковић и остали политички представници такозване "тројке" и то више као утјешну причу за сопствену публику него као озбиљну и оствариву политику, рекао је за Срну замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.

Кошарац је нагласио да је све остало или тишина или свјесно игнорисање чињеница.

Друштво

Празници увелико прошли, погледајте да ли је пала цијена прасића

Он је појаснио да "Програм реформи", који је данас усвојио Савјет министара није никакав искорак, нити "историјски тренутак", како то покушавају представити сарајевски политички маркетиншки стручњаци.

"Ријеч је о још једном у низу готово идентичних докумената, након оних из 2023. и 2024. године. Његов садржај је свима познат: сарадња са НАТО-ом, али без било каквог прејудицирања чланства. То је јасно написано, јасно усвојено и јасно поновљено, и данас и раније", истакао је Кошарац.

Занимљиво је, каже он, да о чланству БиХ у НАТО више не говоре ни сами званичници Алијансе.

"Они врло прецизно бирају ријечи, поштују унутрашње односе у БиХ и врло добро знају да консензус о том питању не постоји. Али зато о НАТО чланству упорно говоре 'тројкаши', јер им је то згодна политичка тема којом покушавају прикрити сопствени недостатак резултата.

Друштво

Сутра је заштитник оних који желе да исправе своје грешке: Овај обичај треба испоштовати

Позиција Републике Српске и нас као њених представника је јасна, досљедна и непромијењена: сарадња са НАТО-ом није спорна, она постоји и постојаће, али без прејудицирања чланства. Све друго су фразе сарајевске сећије, празне пароле и покушаји да се политичка жеља представи као реалност", поручио је Кошарац

Он је додао да је реалност тврдоглава ствар која показује да је БиХ данас од НАТО чланства далеко онолико колико је Конаковић близу изборне побједе.

"Јасно је то и Конаковићу, политичком Мистер Бину, који узалудно у властите заблуде убјеђује своје све мање бирачко тијело", истакао је Кошарац.

Сташа Кошарац

