Колико странци морају имати пара за сваки дан проведен у БиХ

Савјет министара је у другом кругу гласања донио Правилник о допунама Правилника о платама, додацима и накнадама запослених у дипломатско-конзуларним представништвима (ДКП) БиХ.
Доношењем правилника запослени у ДКП-има БиХ у 19 држава ће по основу посебних услова живота и рада, те удаљености ДКП бити додатно компензовани од 20 до 40 одсто на основицу за обрачун плате, саопштено је из Савјета министара.
Због чињенице да у одређеним земљама постоје отежани услови рада, због климатских или безбједносних изазова или географске удаљености, БиХ овим слиједи међународну дипломатску праксу и системски препознаје потребу да се мотивишу државни службеници у даљим процесима професионализације и обезбјеђивању стабилности кадрова у систему иностраних послова.
Савјет министара је на данашњој сједници донио у другом кругу гласања Одлуку о најмањем износу средстава потребном за издржавање странца за вријеме намјераваног боравка у БиХ за текућу годину, а износ је непромијењен у односу на претходну годину.
Најмањи износ средстава којим странац мора располагати приликом уласка у БиХ за ову годину је 150 КМ или противвриједност у страној валути за сваки дан намјераваног боравка у БиХ.
Усвојен је и Извјештај Координационог тима за успостављање Заједничког тржишта на западном Балкану (Комон Регионал Маркет – ЦРМ) о спровођењу мјера из Акционог плана за Заједничко регионално тржиште за извјештајни период октобар 2024. – октобар 2025. године, уз корекцију на сједници.
Током првог извјештајног периода активности унутар Регионалне зоне слободне трговине, инвестиција, индустрије, иновација и дигиталне економије показале су континуирани напредак у јачању регионалне интеграције, уклањању трговинских препрека и усклађивању регулаторних оквира с правном стечевином ЕУ.
ЦРМ 2025-2028. додатно је проширио фокус на дигиталну економију, зелену и одрживу транзицију, иновације, инвестиције и конкурентност, укључујући слободно кретање робе, услуга и људи.
"Резултати остварени у подручјима слободног кретања робе и услуга, царинске сарадње, дигиталне трансформације, те развоја људског капитала потврђују посвећеност БиХ регионалној интеграцији и европском путу", наведено је у саопштењу.
Из Савјета министара поручују да кључ успјеха у идућем периоду лежи у јачању административних и техничких капацитета, унапређењу институционалне координације и успостављању ефикасног система праћења резултата.
