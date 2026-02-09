Logo
Large banner

Колико странци морају имати пара за сваки дан проведен у БиХ

Извор:

СРНА

09.02.2026

18:53

Коментари:

0
Колико странци морају имати пара за сваки дан проведен у БиХ

Савјет министара је у другом кругу гласања донио Правилник о допунама Правилника о платама, додацима и накнадама запослених у дипломатско-конзуларним представништвима (ДКП) БиХ.

Доношењем правилника запослени у ДКП-има БиХ у 19 држава ће по основу посебних услова живота и рада, те удаљености ДКП бити додатно компензовани од 20 до 40 одсто на основицу за обрачун плате, саопштено је из Савјета министара.

Полиција Аустрија

Свијет

Појавио се сумњив комби: Полиција хитно затворила дијелове ових градова

Због чињенице да у одређеним земљама постоје отежани услови рада, због климатских или безбједносних изазова или географске удаљености, БиХ овим слиједи међународну дипломатску праксу и системски препознаје потребу да се мотивишу државни службеници у даљим процесима професионализације и обезбјеђивању стабилности кадрова у систему иностраних послова.

Савјет министара је на данашњој сједници донио у другом кругу гласања Одлуку о најмањем износу средстава потребном за издржавање странца за вријеме намјераваног боравка у БиХ за текућу годину, а износ је непромијењен у односу на претходну годину.

Најмањи износ средстава којим странац мора располагати приликом уласка у БиХ за ову годину је 150 КМ или противвриједност у страној валути за сваки дан намјераваног боравка у БиХ.

Сергеј Лавров

Свијет

Лавров: Сумњам да ће Америка подржати распоређивање европских снага у Украјини

Усвојен је и Извјештај Координационог тима за успостављање Заједничког тржишта на западном Балкану (Комон Регионал Маркет – ЦРМ) о спровођењу мјера из Акционог плана за Заједничко регионално тржиште за извјештајни период октобар 2024. – октобар 2025. године, уз корекцију на сједници.

Током првог извјештајног периода активности унутар Регионалне зоне слободне трговине, инвестиција, индустрије, иновација и дигиталне економије показале су континуирани напредак у јачању регионалне интеграције, уклањању трговинских препрека и усклађивању регулаторних оквира с правном стечевином ЕУ.

ЦРМ 2025-2028. додатно је проширио фокус на дигиталну економију, зелену и одрживу транзицију, иновације, инвестиције и конкурентност, укључујући слободно кретање робе, услуга и људи.

serena vilijams

Тенис

Серена Вилијамс се враћа на терен

"Резултати остварени у подручјима слободног кретања робе и услуга, царинске сарадње, дигиталне трансформације, те развоја људског капитала потврђују посвећеност БиХ регионалној интеграцији и европском путу", наведено је у саопштењу.

Из Савјета министара поручују да кључ успјеха у идућем периоду лежи у јачању административних и техничких капацитета, унапређењу институционалне координације и успостављању ефикасног система праћења резултата.

Подијели:

Тагови:

BiH

Савјет министара БиХ

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Коридор 5Ц

БиХ

За дионицу на Коридору 5Ц више од 140 милиона евра

4 ч

0
Директор аеродрома у БиХ купио парфеме за 13.000 КМ

БиХ

Директор аеродрома у БиХ купио парфеме за 13.000 КМ

7 ч

0
САЈ на 10., ФУП 103. мјесту: "Ударили" на Раму Исака - "Јачи него ФБИ"

БиХ

САЈ на 10., ФУП 103. мјесту: "Ударили" на Раму Исака - "Јачи него ФБИ"

14 ч

1
Савјет министара о усвајању Програма реформи

БиХ

Савјет министара о усвајању Програма реформи

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

56

Цвијановић: "Тројка" очајнички покушава да се консолидује у јавности

22

48

Отац четворо дјеце из Србије погинуо у саобраћајној несрећи у Минхену

22

45

Централне вијести, 09.02.2026.

22

44

Ово урадите са сићом из "касице прасице": Метални новац мало вриједи, али пуно кошта

22

38

Пелег: Ћудићева шири мржњу према Јеврејима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner