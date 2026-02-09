Logo
Large banner

Лавров: Сумњам да ће Америка подржати распоређивање европских снага у Украјини

Извор:

Sputnjik

09.02.2026

18:26

Коментари:

0
Лавров: Сумњам да ће Америка подржати распоређивање европских снага у Украјини
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Министар спољних послова Русије Сергеј Лавров изразио је увјерење да Сједињене Државе неће обезбјеђивати војну подршку трупама европских интервенциониста у Украјини.

- Лидери Велике Британије Кир Стармер и Француске Емануел Макрон, заједно са генералним секретаром НАТО-а Марком Рутеом, отворено се хвале да ће тамо бити распоређене ‘експедиционе снаге’ интервенциониста и да ће постојати ‘аутоматска гаранција’ да ће САД пружити војну подршку. Нећу сада улазити у то, како о томе разговарамо са Американцима. Али смо их питали — да ли је то заиста тако? Уопште не сумњам да одговор за Европљане и Владимира Зеленског неће бити позитиван - изјавио је Лавров у интервјуу телевизији НТВ.

serena vilijams

Тенис

Серена Вилијамс се враћа на терен

Упитао је шта је суштина тог режима.

- А шта је са суштином тог режима? Да ли ће остати режим који је забранио руски језик у свим сферама — у образовању, медијима, култури, свакодневном животу, који је забранио канонску Украјинску православну цркву, и који законски подстиче идеологију и праксу нацизма, укључујући ритуалне бакљаде и друге сатанистичке поступке? Такав режим ће остати? Значи, они желе да пруже гаранције безбједности управо том режиму - додао је Лавров, уз напомену да су до Вашингтона стигли ови аргументи Москве.

Подијели:

Тагови:

Сергеј Лавров

Америка

Украјина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Коридор 5Ц

БиХ

За дионицу на Коридору 5Ц више од 140 милиона евра

4 ч

0
Млијеко

Друштво

Пољопривредници ФБиХ: Забранити увоз млијека

4 ч

0
Несрећа у Бањалуци: Пјешака ударило ауто

Хроника

Несрећа у Бањалуци: Пјешака ударило ауто

5 ч

0
Идеална фризура према облику лица: Откријте шта је најбољи избор за вас

Стил

Идеална фризура према облику лица: Откријте шта је најбољи избор за вас

5 ч

0

Више из рубрике

Дјечак задобио тешке опекотине због ТикТок тренда

Свијет

Дјечак задобио тешке опекотине због ТикТок тренда

5 ч

0
У превртању чамца спашене само двије особе: Међу погинулима има и дјеце

Свијет

У превртању чамца спашене само двије особе: Међу погинулима има и дјеце

5 ч

0
Маск у Давосу

Свијет

Маск нуди одбрану свима који разобличе Епстина

5 ч

0
Мачка сама ушла у воз и кренула на путовање

Свијет

Мачка сама ушла у воз и кренула на путовање

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

02

Граорац: Приоритет тражење несталих

22

56

Цвијановић: "Тројка" очајнички покушава да се консолидује у јавности

22

48

Отац четворо дјеце из Србије погинуо у саобраћајној несрећи у Минхену

22

45

Централне вијести, 09.02.2026.

22

44

Ово урадите са сићом из "касице прасице": Метални новац мало вриједи, али пуно кошта

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner