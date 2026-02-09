Извор:
Министар спољних послова Русије Сергеј Лавров изразио је увјерење да Сједињене Државе неће обезбјеђивати војну подршку трупама европских интервенциониста у Украјини.
- Лидери Велике Британије Кир Стармер и Француске Емануел Макрон, заједно са генералним секретаром НАТО-а Марком Рутеом, отворено се хвале да ће тамо бити распоређене ‘експедиционе снаге’ интервенциониста и да ће постојати ‘аутоматска гаранција’ да ће САД пружити војну подршку. Нећу сада улазити у то, како о томе разговарамо са Американцима. Али смо их питали — да ли је то заиста тако? Уопште не сумњам да одговор за Европљане и Владимира Зеленског неће бити позитиван - изјавио је Лавров у интервјуу телевизији НТВ.
Упитао је шта је суштина тог режима.
- А шта је са суштином тог режима? Да ли ће остати режим који је забранио руски језик у свим сферама — у образовању, медијима, култури, свакодневном животу, који је забранио канонску Украјинску православну цркву, и који законски подстиче идеологију и праксу нацизма, укључујући ритуалне бакљаде и друге сатанистичке поступке? Такав режим ће остати? Значи, они желе да пруже гаранције безбједности управо том режиму - додао је Лавров, уз напомену да су до Вашингтона стигли ови аргументи Москве.
