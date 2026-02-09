Logo
Мачка сама ушла у воз и кренула на путовање

Извор:

Танјуг

09.02.2026

17:19

Мачка сама ушла у воз и кренула на путовање
Фото: pexels/ Inge Wallumrød

Једна мачка путовала је сама возом до Бремена, без карте и без својих власника, саопштила је њемачка савезна полиција.

Према наводима полиције, мачка је ушла у регионални воз у мјесту Берне у Доњој Саксонији у петак, 6. фебруара, преносе њемачки медији.

Џејла Рамовић-04092025

Сцена

Откривена тајна Џејле Рамовић коју је само породица знала

По доласку у Бремен, полицајци су мачки дали воду, а затим је предали локалној организацији за помоћ мачкама.

Дан касније, мачка је враћена својим власницима.

Полиција је навела да се животиња понашала пријатељски и да је била у рукама једног од службеника док је превожена до полицијске станице.

Власници су додали да ово није први пут да црно-бијела мачка користи регионалне возове.

"Иако се очигледно ради о путнику који је више пута путовао, не очекују је било какве посљедице", наводи се шаљиво у саопштењу.

Цигарета / Илустративна фотографија

Регион

Плаћају грађанима да престану пушити

Путовање ове мачке у "својој режији" није јединствено ни у Њемачкој ни у свијету - један лабрадор је 2023. године путовао сам возом од Брауншвајга до Салцгитера, у Доњој Саксони, након што се воз затворио, а власник остао на перону, а у Великој Британији, 2024. године, двије вјеверице су изазвале хаос у возу од Рединга до аеродрома Гетвик због чега је вожња прекинута.

У Хонгконгу 2021., дивља свиња је путовала метроом и успјела чак и да промијени линију.

