Мачка сама ушла у воз и кренула на путовање

Једна мачка путовала је сама возом до Бремена, без карте и без својих власника, саопштила је њемачка савезна полиција.
Према наводима полиције, мачка је ушла у регионални воз у мјесту Берне у Доњој Саксонији у петак, 6. фебруара, преносе њемачки медији.
По доласку у Бремен, полицајци су мачки дали воду, а затим је предали локалној организацији за помоћ мачкама.
Дан касније, мачка је враћена својим власницима.
Полиција је навела да се животиња понашала пријатељски и да је била у рукама једног од службеника док је превожена до полицијске станице.
Власници су додали да ово није први пут да црно-бијела мачка користи регионалне возове.
"Иако се очигледно ради о путнику који је више пута путовао, не очекују је било какве посљедице", наводи се шаљиво у саопштењу.
Путовање ове мачке у "својој режији" није јединствено ни у Њемачкој ни у свијету - један лабрадор је 2023. године путовао сам возом од Брауншвајга до Салцгитера, у Доњој Саксони, након што се воз затворио, а власник остао на перону, а у Великој Британији, 2024. године, двије вјеверице су изазвале хаос у возу од Рединга до аеродрома Гетвик због чега је вожња прекинута.
У Хонгконгу 2021., дивља свиња је путовала метроом и успјела чак и да промијени линију.
