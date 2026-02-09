Logo
"Макрон прави представу"

Извор:

РТ Балкан

09.02.2026

17:04

Фото: Tanjug/AP/Christophe Ena

Најаве француског предсједника Емануела Макрона да ће наводно позвати руског лидера Владимира Путина су неозбиљне, изјавио је министар спољних послова Руске Федерације Сергеј Лавров у интервјуу за НТВ.

"И када је Макрон поново објавио, прије три недјеље: 'Позваћу Путина... Само да припремим... Морамо да припремимо техничке аспекте за разговор са Путином'. То није озбиљно. Ако желите да позовете, само позовите", истакао је Лавров.

Према његовим ријечима, зрели лидери обично објављују своје контакте након разговора.

"Давање ових изјава је као да припремате неку врсту представе и треба што више да узбудите публику... Европа је таква каква је", закључио је руски министар.

Истовремено, Европа шаље приватне сигнале о својој жељи да учествује у дискусији о рјешењу украјинског сукоба.

"Сигнали које шаљу кроз разне не баш јавне канале су: 'И ми смо дио проблема, и ми смо дио процеса, требало би да имамо место за столом'. Али они јавно говоре исту ствар, и ништа ново се не дешава", поручио је Лавров.

Руски министар је и раније изјавио да Москва има контакте са одређеним европским лидерима, који зову и "траже да се о тим контактима не говори", али да се ништа од онога што током тих повјерљивих контаката саопштавају ни у чему не разликује од онога што изјављују јавно, преноси РТ Балкан.

Емануел Макрон

Сергеј Лавров

Владимир Путин

