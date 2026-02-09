Нестанак дјечака шокирао Аустралију: Полиција више не вјерује да је жив

Извор:
Телеграф
09.02.2026
16:58
Гас Ламонт (4) посљедњи пут је виђен 27. септембра како се игра испред куће баке и дједа у удаљеној овчарској станици у Аустралији. Полиција је прошле недјеље прогласила његов нестанак великим злочином, рекавши да је осумњичени особа која живи на станици Оак Парк.
Полиција је потврдила да су дјечакови бака, дека, родитељи и млађи брат били на имању у вријеме његовог нестанка, али је наглашено да његови родитељи нису осумњичени.
Дјечакови бака и дјед, Џози и Шенон Мари, издали су кратко саопштење у петак преко адвоката.
"Апсолутно смо сломљени медијским саопштењем о тешком злочину САПОЛ-а. Породица је у потпуности сарађивала у истрази и не жели ништа више него да пронађе Гаса и поново га споји са мајком и татом", наводи се у саопштењу.
Аустралијски медији су објавили да су бака и дека дјечака унајмили адвокате након вијести да је нестанак Гаса проглашен злочином.
Детектив надзорник Дарен Филке рекао је у четвртак да је особа која је живјела у станици Оук Парк повукла сарадњу са истрагом након што је утврђен "број недосљедности и неслагања" у информацијама које су дали.
Међутим, полиција није хтјела да открије ко је осумњичена особа у овом случају.
Нестанак дјечака довео је до велике потраге која се простирала на скоро 500 квадратних километара и укључила стотине полицајаца и волонтера, а за њим се трагало и из ваздуха.
Филке је рекао да су почетне претраге биле засноване на томе да је Гас напустио станицу и изгубио се, али да је случај сада идентификован као тежак злочин.
Двије друге опције истраге биле су усмјерене на то да ли је Гас отет или да ли је неко ко му је познат умјешан у његов нестанак и сумњиву смрт.
"Сада не вјерујемо да је Гас живо", рекао је Филке, преноси Телеграф.рс.
Истражиоци су претресли имање 14. и 15. јануара и заплијенили неколико предмета, укључујући возило, мотор и електронске уређаје.
Истрага се наставља.
