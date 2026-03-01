Израел у атентату на Хамнеија имао неочекиваног партнера

Извор:
АТВ
01.03.2026
21:47
Ирански врховни вођа Али Хамнеи убијен је у суботу ујутро у зрачном нападу на његов комплекс у центру Техерана.
Његов живот висио је о концу и прошле године, током Дванаестодневног рата с Израелом, када су израелски званичници имали прилику за атентат, но тада их је зауставио амерички предсједник Доналд Трамп, присиливши обје стране на неугодно примирје, пише британски "Телеграф".
Осам мјесеци касније, преговори о иранском нуклеарном и ракетном програму су запели, а америчком предсједнику је понестало стрпљења.
Ирански државни медији потврдили су да је Хамнеи убијен на састанку с најмање пет других високих званичника режима.
Израелске снаге бациле су десетине бомби на његов комплекс, а истовремени удари изведени су на још најмање двије локације у граду, у операцији чији је циљ био обезглавити иранско водство.
Зграда сравњена са земљом
Снимке чију је аутентичност потврдио "Телеграф" приказују густе ступове дима како се уздижу изнад Техерана из рушевина Хамнијевог кабинета, заклањајући сунце.
Сателитски снимци откривају да је већи дио зграде претворен у прах и пепео. Из рушевина је наводно извучено тијело врховног вође, изрешетано гелерима, а фотографије леша наводно су показане и Трампу и израелском премијеру Бењамину Нетанјахуу.
Хамнеи се након лањског искуства блиске смрти све више повлачио у себе, а чак су му и објаве на друштвеним мрежама постале ријетке.
Његов бункер наводно се налази толико дубоко под земљом да лифту треба више од пет минута да се спусти до њега. Прилике за напад биле су ријетке, но његовим непријатељима требала је само једна.
Сада се чини наивним што су се највиши званичници режима окупљали на само неколико локација, поготово у вријеме док су САД гомилале највећу војну силу на Блиском истоку још од рата у Ираку.
Напад око 8:10 сати по локалном времену их је потпуно изненадио. Један високи одбрамбени званичник описао га је као “масиван и изузетно одважан дневни напад” који је “погодио сам врх власти на самом почетку”.
“Режим је ухваћен на спавању у суботу ујутро, за вријеме Рамазана и на дан Шабата, рекао је исти званичник за "Фокс Њуз".
Шабат је јеврејски дан одмора, што је израелску акцију чинило мање вјероватном, док побожни муслимани током Рамазана посте од зоре до сумрака. Због тога је, додао је званичник, донесена “намјерна одлука да се временски план напада убрза”.
Израел је, према извјештајима, имао подршку и од неочекиваног партнера – Саудијске Арабије.
"Вашингтон Пост" пише да је саудијски пријестолонасљедник Мохаммед бин Салман прошлог мјесеца више пута приватно телефонирао Трампу, наговарајући га на амерички напад.
Иако је јавно подржавао дипломатско рјешење, пријестолонасљедник је у разговорима с Американцима наводно тврдио да ће Иран постати само јачи и опаснији ако Вашингтон не нападне одмах. Такав став подржао је и саудијски министар одбране Халид бин Салман, који се састао с америчким званичницима и упозорио их на ризике одгађања напада на Иран.
Један високи званичник Трампове администрације устврдио је да је предсједник био приморан дјеловати јер је Иран припремао превентивни удар, но ту је тврдњу демантовао најмање један обавјештајни извор.
У међувремену, ЦИА је мјесецима пратила ајатолаха, проучавајући његово кретање и навике, рекли су извори упознати с операцијом за "Њујорк Тајмс".
Америчка агенција сазнала је за суботњи састанак и, што је било кључно, да ће на њему бити присутан и сам Хамнеи. Та је информација прослијеђена Израелу, на темељу чега су САД и Израел прилагодили план и напали у суботу усред дана.
Иранско руководство је најприје тврдило да је ајатолах на сигурном, изван Техерана. Министар спољних послова Абас Арагаши изјавио је да је Хамнеи још увијек жив, “колико он зна”.
Но, срећа га је напустила. Прошле године спасила га је Трампова интервенција, а 1981. преживио је бомбашки напад који му је паралисао десну руку.
Ирански државни медији на крају су попустили и признали смрт врховног вође у недјељу у раним јутарњим сатима. Ипак, и прије званичне потврде, док су се још шириле гласине, Трамп је објавио да је Хамнеи мртав, назвавши га “једним од најопакијих људи у историји”.
“Ово није само правда за народ Ирана, већ и за све велике Американце и људе из бројних земаља диљем свијета које су Хамнеи и његова банда крвожедних насилника убили или осакатили”, написао је на друштвеним мрежама.
“Није могао избјећи наше обавјештајне и високо софистициране системе за праћење. Уско смо сарађивали с Израелом и није било ничега шта су он или друге вође убијени с њим могли учинити”.
Засад није јасно на које је тачно системе праћења Трамп мислио. Нагађа се да је постојао шпијун у ајатолаховом најужем кругу који је дојавио кључне информације.
Рајан Бробст, замјеник директора у Фондацији за одбрану демократије, рекао је да САД имају “широк спектар обавјештајних, надзорних и извиђачких способности које су се могле искористити за праћење Хамнеија”.
“То укључује надзор из ваздуха и свемира, сигнално и електроничко обавјештајно дјеловање, пресретање комуникација, као и људске изворе на терену”, појаснио је за "Телеграф".
Трампова изјава сугерише да су САД пратиле ајатолаха, док је Израел повукао окидач. То се подудара с информацијама званичника с обје стране, према којима се САД у “Операцији Епски Бијес” фокусирао на војне циљеве користећи пројектиле Томахавк, ракете ХИМАРС и дронове, док је Израел гађао складишта пројектила и високе званичнике.
Упоредо с нападима, Израел је извео и низ кибернетичких напада како би додатно понизио ирански режим. Хакована је популарна муслиманска молитвена апликација БадеСаба Календар како би позивала војнике на придруживање “ослободилачким снагама”, а хакована је и државна новинска агенција ИРНА која је објавила вијест о “разорном ударцу” задатом властима.
