Ирански дронови пали код крузера са 3.500 туриста

Извор:

Телеграф

01.03.2026

19:25

Коментари:

0
Абу Даби експлозија
Фото: X/Screenshot

За само 24 сата Блиски исток је постао ратна зона. А усред свега тога нашле су се хиљаде њемачких туриста на крузерима.

"Mein Schiff 4" компаније "TUI Cruises" тренутно је усидрен у луци Порт Зајед у Абу Дабију. Снажна експлозија догодила се тамо у недјељу поподне. Министарство одбране у Берлину је у међувремену саопштило да су за то одговорна два иранска дрона, која су се срушила на складиште у поморској бази Ал Салам у близини луке. Том приликом запаљена су два контејнера.

Лист БИЛД је од једног путника на броду сазнао:

"Око 16,30 часова добили смо хитно упозорење на мобилним телефонима и речено нам је да се одмах окупимо у бродском позоришту. Чула се снажна експлозија у непосредној близини", рекао је један од путника.

"Посада нам је наложила да уђемо унутра, да се склонимо од прозора и да останемо смирени", рекао је други.

Иран

Свијет

Аналитичари сагласни: Напад на Иран био очекиван

Атмосфера на броду је напета.

"Многи путници, укључујући бројне породице са дјецом, полако губе живце: паника, плач, страх од нових удара. А нико не зна како и када ћемо се извући одавде".

Седмодневна крстарења под називом "Чаролија Оријента" на броду "Mein Schiff 4" обично укључују сљедеће дестинације: Дубаи, Абу Даби, Касаб, Мускат, Доху и поново Дубаи.

Укупно шест крузера тренутно је усидрено у Дубаију, Абу Дабију и Дохи, главном граду Катара.

