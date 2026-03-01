Ирански дронови пали код крузера са 3.500 туриста

Извор:
За само 24 сата Блиски исток је постао ратна зона. А усред свега тога нашле су се хиљаде њемачких туриста на крузерима.
"Mein Schiff 4" компаније "TUI Cruises" тренутно је усидрен у луци Порт Зајед у Абу Дабију. Снажна експлозија догодила се тамо у недјељу поподне. Министарство одбране у Берлину је у међувремену саопштило да су за то одговорна два иранска дрона, која су се срушила на складиште у поморској бази Ал Салам у близини луке. Том приликом запаљена су два контејнера.
Escalation in Medio Oriente: le navi Mein Schiff 4 e 5 colpite nei porti di Abu Dhabi e Doha. Spazio aereo chiuso, migliaia di turisti bloccati senza sapere quando rientreranno https://t.co/1KlPNJ5BWK— euronews Italiano (@euronewsit) March 1, 2026
Лист БИЛД је од једног путника на броду сазнао:
"Око 16,30 часова добили смо хитно упозорење на мобилним телефонима и речено нам је да се одмах окупимо у бродском позоришту. Чула се снажна експлозија у непосредној близини", рекао је један од путника.
"Посада нам је наложила да уђемо унутра, да се склонимо од прозора и да останемо смирени", рекао је други.
Свијет
Аналитичари сагласни: Напад на Иран био очекиван
Атмосфера на броду је напета.
"Многи путници, укључујући бројне породице са дјецом, полако губе живце: паника, плач, страх од нових удара. А нико не зна како и када ћемо се извући одавде".
Седмодневна крстарења под називом "Чаролија Оријента" на броду "Mein Schiff 4" обично укључују сљедеће дестинације: Дубаи, Абу Даби, Касаб, Мускат, Доху и поново Дубаи.
WATCH: Iranian strike hitting French Naval Base in Abu Dhabi, UAE. pic.twitter.com/RwQ54tpmkB— Clash Report (@clashreport) March 1, 2026
Укупно шест крузера тренутно је усидрено у Дубаију, Абу Дабију и Дохи, главном граду Катара.
