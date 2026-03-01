Исповијест Бањалучанке из Абу Дабија након напада Ирана

Извор:
АТВ
01.03.2026
20:35
Ситуација у Абу Дабију је за сада добра, али није нимало пријатна.
То у исповјести за "Српскаинфо" открива Бањалучанка која се тренутно налази у Уједињеним Арапским Емиратима.
Како је навела у Абу Дабију, али и цјелокупној јавности влада општа паника због најновијих дешавања у УАЕ.
"Они гађају базе, али није пријатно када дрмне ракета", истакла је она.
У видео снимку који је доставила може се видјети како је погођена француска база.
"Данас су погодили француску базу. Гледали смо код комшије кроз прозор", рекла је ова Бањалучанка за "Српскаинфо".
Открила је и да је становништво добило обавјештење да дјелују превентивно и да избјегавају напуштање својих домова.
Дјеца од сутра прелазе на онлајн наставу и обустављају се све спортске активности.
