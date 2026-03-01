Logo
Исповијест Бањалучанке из Абу Дабија након напада Ирана

Извор:

АТВ

01.03.2026

20:35

Коментари:

0
Погођена лука у Абу Дабију
Фото: Printscreen

Ситуација у Абу Дабију је за сада добра, али није нимало пријатна.

То у исповјести за "Српскаинфо" открива Бањалучанка која се тренутно налази у Уједињеним Арапским Емиратима.

Како је навела у Абу Дабију, али и цјелокупној јавности влада општа паника због најновијих дешавања у УАЕ.

"Они гађају базе, али није пријатно када дрмне ракета", истакла је она.

У видео снимку који је доставила може се видјети како је погођена француска база.

"Данас су погодили француску базу. Гледали смо код комшије кроз прозор", рекла је ова Бањалучанка за "Српскаинфо".

Открила је и да је становништво добило обавјештење да дјелују превентивно и да избјегавају напуштање својих домова.

Дјеца од сутра прелазе на онлајн наставу и обустављају се све спортске активности.

Тагови :

Иран Абу Даби

Abu Dabi

Бањалука

Иран вијести

Израел Иран

