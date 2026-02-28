Јаке снаге полиције у Бањалуци - ФОТО

Аутор:Стеван Лулић
28.02.2026
18:12
Коментари:2
У близини Градског стадиона у Бањалуци примјетне су појачане снаге полиције, а на терену су и припадници Жандармерије.
Како је АТВ раније јавио, у граду ће током дана бити појачане мјере безбједности због дербија између Борца и Сарајева.
Мјере су појачане због већег присуства навијача, а оне подразумијевају и појачану контролу возила.
С обзиром да је најављен долазак најватренијих присталица Сарајева у близини стадиона је и велики број припадника Жандармерије како би се спријечили нежељени догађаји.
Подсјећамо, на Градски стадион већ је пристигао велики број присталица Борца.
У галерији у наставку погледајте како изгледа појачано присуство полицијских снага око Градског стадиона.
