Јаке снаге полиције у Бањалуци - ФОТО

Аутор:

Стеван Лулић

28.02.2026

18:12

Коментари:

2
Жандармерија код Градског стадиона
Фото: АТВ

У близини Градског стадиона у Бањалуци примјетне су појачане снаге полиције, а на терену су и припадници Жандармерије.

Како је АТВ раније јавио, у граду ће током дана бити појачане мјере безбједности због дербија између Борца и Сарајева.

Мјере су појачане због већег присуства навијача, а оне подразумијевају и појачану контролу возила.

Навијачи Борца

Фудбал

Погледајте кортео навијача Борца пред дерби са Сарајевом

С обзиром да је најављен долазак најватренијих присталица Сарајева у близини стадиона је и велики број припадника Жандармерије како би се спријечили нежељени догађаји.

Подсјећамо, на Градски стадион већ је пристигао велики број присталица Борца.

У галерији у наставку погледајте како изгледа појачано присуство полицијских снага око Градског стадиона.

Полиција око Градског стадиона

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Коментари (2)
