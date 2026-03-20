Апликације за бољи сан имају неочекиван утицај на људе који пате од несанице

20.03.2026
22:55
Коментари:0
Апликације за бољи сан у ствари могу да повећају стрес код људи који пате од несанице. То је показало истраживање објављено у журналу Frontiers in Psychology, преноси SciMEx.
Што више разумијемо значај сна, то више покушавамо да га побољшамо - због чега апликације које тврде да прате сан помоћу паметних сатова и других уређаја постају све популарније.
Међутим, ова технологија је још нова, а њена ефикасност није у потпуности разјашњена. Студија научника из Норвешке показује да, док неки корисници примјећују побољшање сна, људи са симптомима несанице чешће доживљавају стрес и друге негативне ефекте. Ако већ лоше спавате, коришћење апликације за бољи сан могло би само да погорша ствари.
Све већа доступност апликација за праћење сна и растуће интересовање за здравље спавања довели су до наглог пораста броја људи који прате свој одмор. Ипак, ове апликације можда не пружају људима прецизну слику њиховог сна и могле би им отежати одмарање. Научници који проучавају употребу апликација за спавање у Норвешкој открили су да, иако су апликације некима помогле, они који су пријавили несаницу искусили су више негативних ефеката.
"Брзи развој технологије апликација за спавање захтијева од научне заједнице да држи корак са технолошким напретком. Окрили смо да су млађе одрасле особе биле под већим утицајем повратних информација из апликација. Пријавили су више уочених користи, али и више брига и стреса", рекао је Хокон Лундеквам Берге са Универзитета у Бергену, први аутор студије.
"Такође смо открили да су особе са симптомима несанице биле подложније негативним ефектима. Повратне информације из апликација су код ове групе чешће изазивале стрес и забринутост", додао је Карл Ерик Лундеквам са Универзитета у Бергену, други аутор студије.
Иако се апликације разликују, оне обично тврде да мјере колико је времена некоме потребно да заспи, колико дуго спава и колико је тај сан био окрепљујући.
Све ове апликације су веома нове, па је потребно више истраживања да бисмо разумијели колико су прецизне и како различите групе људи реагују на њих: на примјер, не знамо како повратне информације из апликација утичу на људе различитих узраста. Поред тога, неки научници сугеришу да претерано праћење може довести до ортосомније, стања гдје претјерано фокусирање на податке о спавању доводи до лошијег сна.
Да би то испитали, научници су анкетирали 1.002 одрасле особе које живе у Норвешкој. Питали су их о употреби апликација за спавање, њиховом тренутном здрављу сна и томе да ли су искусили специфичне позитивне или негативне ефекте тих апликација.
Чак 46 одсто испитаника изјавило је да користи или је користило апликације за спавање. Жене и учесници млађи од 50 година чешће су наводили да користе апликације у поређењу са мушкарцима или старијим групама. Док су мушкарци и жене реаговали слично на апликације, млађи корисници су пријавили снажније ефекте него старији.
Позитивни ефекти су пријављивани чешће него негативни. Тачно 15 одсто испитаника рекло је да су апликације побољшале њихов сан, док је 2,3 одсто пријавило лошији сан. Најчешћа корист била је сазнање више о сопственом сну (48% учесника), док је најчешћи негативни ефекат био већа забринутост због сна (17% учесника). Што је важно, особе са симптомима несанице имале су већу вјероватноћу да пријаве негативне ефекте.
"Особе које показују симптоме несанице могу бити рањивије на негативне повратне информације, што потенцијално може погоршати анксиозност или стрес у вези са спавањем. Свијест о овим тенденцијама је кључна прије употребе таквих апликација", рекао је Лундеквам Берге.
Истраживачи истичу да њихово истраживање има одређена ограничења. Самопроцјене нису увијек потпуно тачне, а учесници су изабрани из групе која се добровољно пријавила за научна истраживања. То би могло значити да су они већ били посебно заинтересовани за бољи сан, па би могли другачије реаговати на апликације од осталих. Али ако користите апликацију за спавање и забринути сте за свој сан, научници имају неколико приједлога.
"Савјетовали бисмо људима који постају стреснији због коришћења апликација да науче више о томе које параметре оне користе и колико су прецизни. Ако то не умири ваше бриге, размислите о томе да скинете уређај током ноћи или искључите обавјештења. Подстичемо кориснике апликација да повратне информације користе као мотивацију за стварање корисних навика спавања. На примјер, сведите на минимум вријеме испред екрана прије спавања", препоручио је Лундеквам.
"Такође бисмо подстакли људе да слушају своје тијело и оду у кревет када се заиста осјећају уморно. Кревет и спаваћа соба треба да буду повезани са спавањем, а одлазак у кревет прије него што тијело буде спремно за сан довешће до тога да лежите будни у кревету, што може додатно погоршати проблеме са спавањем. Корисније је отићи у кревет тек када потреба за сном то заиста захтијева", преноси Телеграф.рс.
Здравље
2 седм0
Свијет
2 седм0
Савјети
2 седм0
Здравље
3 седм0
Наука и технологија
7 ч0
Наука и технологија
7 ч0
Наука и технологија
9 ч0
Наука и технологија
9 ч0
Најновије
Најчитаније
22
55
22
52
22
46
22
44
22
34
Тренутно на програму