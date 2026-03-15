Шта се дешава у организму када спавате поред мобилног?

Аутор:АТВ
15.03.2026
11:41
За многе људе мобилни телефон је посљедња ствар коју погледају прије спавања и прва коју узму чим отворе очи.
У времену сталне повезаности, телефон је постао дио свакодневице – користимо га за поруке, друштвене мреже, гледање видео-снимака, читање вијести или подешавање аларма.
Због тога није изненађење што многи људи одлазе на спавање са мобилним телефоном поред јастука.
Иако се често говори о страху од зрачења, стручњаци кажу да проблем није у томе. Међутим, то не значи да ова навика нема посљедице.
Напротив – телефон у спаваћој соби може озбиљно утицати на квалитет сна и функционисање организма.
Једна од најчешћих брига јесте питање зрачења мобилних телефона.
Мобилни уређаји емитују радиофреквентне таласе, али они спадају у нејонизујуће зрачење.
То значи да не оштећују ДНК на начин на који то чине рендгенски зраци или друге врсте високог зрачења.
Велике здравствене институције истичу да нема доказа да спавање поред мобилног телефона повећава ризик од рака.
Другим ријечима, популарни мит о томе да телефон „пржи мозак док спавамо“ нема научну потврду.
Највећи проблем представља плаво свјетло које емитују екрани телефона.
Ова врста свјетлости утиче на лучење мелатонина – хормона који регулише циклус спавања и будности.
Када увечер скролујете по друштвеним мрежама, гледате видео или одговарате на поруке, ваш мозак добија сигнал да је још увијек дан.
Умјесто да се припрема за одмор, организам остаје у стању будности.
Због тога се често дешава да:
-теже заспите
-сан постане плићи
-будите се уморни и без енергије
Чак и када успијете да заспите, телефон може наставити да утиче на ваш сан.
Једна вибрација, обавјештење или бљесак екрана током ноћи могу прекинути фазе дубоког сна, које су најважније за опоравак организма.
Овакво прекидање сна назива се фрагментација сна, а она дугорочно може довести до:
-повишеног крвног притиска
-проблема са концентрацијом
-повећаног ризика од гојазности
-веће вјероватноће развоја дијабетеса
Када се сан стално прекида, организам нема довољно времена да се потпуно регенерише.
Поред физичког утицаја на сан, телефон у близини кревета има и психолошки ефекат.
Када је мобилни тик уз јастук, многи људи подсвесно осјећају да морају остати стално доступни.
То може значити:
-провјеравање порука усред ноћи
-читање мејлова чим се пробудимо
-осјећај да морамо одмах одговорити
Такво стање сталне приправности отежава потпуно опуштање и повећава ниво стреса.
Стручњаци савјетују неколико једноставних промјена које могу значајно побољшати квалитет сна.
Најважнији савјети укључују:
-држите телефон најмање метар удаљен од кревета
-идеално је да телефон ноћу не буде у спаваћој соби
-уведите „дигитални полицијски час“ – посљедњи сат прије спавања без екрана
Умјесто гледања у телефон пред спавање, много боље опције су:
-читање књиге
-лагано истезање
-слушање тихе музике
-топла купка
Многи људи држе телефон поред јастука јер им служи као аларм за буђење.
Међутим, стручњаци савјетују једноставно рјешење – класични будилник.
Можда дјелује старомодно, али на тај начин можете потпуно избацити телефон из спаваће собе.
На крају, поруке, обавјештења и друштвене мреже могу сачекати.
Квалитетан сан је један од најважнијих фактора за здравље организма.
Добар сан доноси:
-више енергије током дана
-бољу концентрацију
-стабилније расположење
-јачи имунитет
Зато понекад мала промјена – као што је телефон даље од јастука – може направити велику разлику.
Можда је право вријеме да већ вечерас покушате управо то, преноси Она.рс.
