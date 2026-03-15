Небензја: Нестабилност у БиХ резултат антисрпске политике Запада

15.03.2026
10:45
Дубоко смо убијеђени да је нестабилност у БиХ резултат дугогодишње изразито антисрпске политике западних држава које поткопавају дејтонски систем балансирања интереса, рекао је стални представник Русије при УН Василиј Небензја.
Само дејтонски принципи утемељени на формули за равноправност три конститутивна народа и два ентитета могу осигурати неопходну равнотежу, поручио је Небензја за београдску „Политику“.
Он је нагласио да само принципи Дејтонски мировни споразум могу обезбиједити равнотежу између три конститутивна народа и два ентитета у БиХ.
Како је навео, мијешање у унутрашње послове БиХ, наводећи постављење Кристијан Шмит за високог представника без одлуке Савјет безбједности Уједињених нација.
Он је истакао да Балкан остаје важна тема у Уједињене нације због сложене ситуације у БиХ и на Косово и Метохија.
Небензја је оцијенио да је посредовање Европска унија у дијалогу Београда и Приштине неуспјешно.
Према његовим ријечима, селективно тумачење Повеље УН може имати опасне дугорочне посљедице.
Небензја је рекао да су свима познати примјери очигледног непоштовања БиХ као независне европске државе, као и покушаји мијешања у њене послове.
„То укључује и постављање њемачког држављанина Кристијан Шмит на мјесто високог представника у БиХ, супротно постојећим процедурама и без сагласности Савјет безбједности уједињених нација, као и све његове касније активности“, рекао је Небензја.
Он је истакао да је примарна улога Савјета безбједности УН одржавање Дејтонски мировни споразум, који остаје неспорна основа коју је ово тијело одобрило за регулацију ситуације у БиХ.
Руски дипломата је нагласио да Балкан није случајно регион који је и даље активни дио агенде Савјета безбједности УН и указао на сложену ситуацију у БиХ и на Kosovo i Metohija, које остаје највеће жариште.
Почетак проблема, како је навео, било је бомбардовање које је NATO извршио над Савезна Република Југославија 1999. године, што је довело до погоршања ситуације у земљи и региону у цјелини.
Небензја је додао да посљедњи кораци западне коалиције у циљу насилног одвајања Косова и Метохије од Србије, подстицање албанског национализма и спровођење етничког чишћења Срба, нису могли а да не погоршају ситуацију и угрозе Србију.
„Видјевши да остаје некажњена, Приштина цинично покушава да подигне улог. Сваки њен корак резултира новим пријетњама по безбједност и погоршава ситуацију за Србе“, рекао је Небензја.
Према његовим ријечима, посредовање Evropska unija у дијалогу Београда и Приштине доживјело је фијаско, јер ЕУ није успјела да примора Приштину да спроведе договорене споразуме и осигура права косовских Срба.
Небензја је истакао да је селективно тумачење Повеље УН посебно опасно због дугорочних посљедица, те да се понашање земаља НАТО-а уклапа у концепт „изузеци важе за одабране, а правила за све остале“.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
