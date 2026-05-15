Да ли се сјећате Марије? Сад глуми у Нетфликсовом филму, нико је није препознао

15.05.2026 17:38

Позната глумица Татјана Шојић, чији је лик црвенокосе Марије из култне серије "Луд, збуњен, нормалан" постао симбол кафића "Сан Ремо", остварила је запажен пробој на свјетску кинематографску сцену. Иако је годинама била једно од омиљених лица домаће телевизије, Татјана је закорачила у потпуно нове професионалне воде, прихвативши улогу у напетом трилеру који осваја гледаоце широм свијета.

Од комедије до Нетфликсовог трилера

Њен најновији ангажман је у филму продукцијске куће Нетфликс под називом "60 минута", који је премијерно приказан 19. јануара. Филм је за кратко вријеме постао један од најгледанијих садржаја на овој платформи, а радња прати драматичну трку са временом MMA борца Октавија Бергмана. Он одлучује да напусти пресудан меч како би стигао на прославу кћеркиног рођендана, свјестан да му је то једина шанса да не изгуби старатељство.

Трансформација у опасну Даницу

У овој акционој драми, Татјана Шојић се појављује у улози Данице, жене чија појава улива страх и која стоји иза наредбе за Октавијеву отмицу. Лик "застрашујуће Српкиње" донио је глумици прилику за невјероватну естетску промјену. Умјесто ватрене црвене косе која је била њен заштитни знак у комедији, Татјана сада доминира екраном са потпуно сиједом косом и хладним изразом лица.

Похвале за моћну интерпретацију

Гледаоци и критичари не крију одушевљење њеном моћном трансформацијом и способношћу да се прилагоди мрачном тону филма. Коментари на друштвеним мрежама потврђују да је глумица, упркос томе што је непрепознатљива, бриљирала у улози негативца, доказујући да се под‌једнако добро сналази у комплексним трилерима као и у хумористичким форматима.

