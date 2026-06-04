Реаговала полиција: Појавио се снимак туче инфлуенсерки

Аутор:АТВ
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Скандал око двије најпраћеније румунске инфлуенсерке из виртуелног свијета прешао је у стварност.
Андреа Бостаница и Јулијана Берегој потукле су се у луксузном ресторану у Кишињеву. Највећи проблем је то што милиони дјеце и адолесцената прате ово насиље на друштвеним мрежама и ове младе жене доживљавају као узоре у животу.
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Инцидент се догодио у луксузном ресторану у Кишињеву. Јулијана Берегој је вечерала са сестром и дечком када је у локал стигла и инфлуенсерка Андреа Бостаница са својом породицом, пише "Антена Обсерватор".
Послије мјесеци међусобних увреда на друштвеним мрежама, тензије су брзо ескалирале када су се двије интернет звијезде нашле лицем у лице.
"Пролази дотична дјевојка поред нашег прозора и почиње да показује језик и средњи прст и такве ствари. Њен ауто је био паркиран поред мог, дакле она је 100% знала да смо ми ту", изјавила је Јулијана Берегој.
Туча са снимака догодила се између Ане, сестре Јулијане Берегој, и њене ривалке.
Раздвојили су их полиција и хитна помоћ. Након што су их љекари прегледали, обе инфлуенсерке дале су изјаве полицији. Обје тврде да су жртве, а не нападачи.
@vendetta.ro #andreeabostanica #iulianaberegoi #bataie #bucuresti ♬ sunet original - CANCANx Vendetta
"Долази за наш сто и почиње да нас вријеђа и снима. Њена мајка је такође снимала, и њена тетка. Дакле, три жене су ушле у ресторан и почеле да нас нападају и узнемиравају", изјавила је Јулијана Берегој.
Контактирана за коментар, Андреа Бостаница није одговорила на позиве, али се огласила на друштвеним мрежама.
"Ударила ме је по десној руци. Избила ми је телефон из руке. Почела је да ме вуче за косу и да ме удара у главу. Наравно да сам и ја узвратила. Већ дуго ме је страхда излазим у град без брата. Плашим се за своју породицу", рекла је Андреа Бостаница на Инстаграму.
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Двије младе жене су међу најпознатијим инфлуенсеркама нове генерације у Румунији. Андреа Бостаница има 10 милиона пратилаца, а Јулијана Берегој више од 5 милиона. Већина њих су дјеца и адолесценти.
Психолог Раду Лека оцијенио је да овакав инцидент, без обзира на то да ли је инсцениран или не, може имати негативан утицај на младе и изазвати анксиозност, те да родитељи треба да ограниче изложеност дјеце оваквом садржају.
Сукоб и ривалство између инфлуенсерки трају годинама, а двије стране су се дуго међусобно вријеђале и пријетиле на мрежама, што је дио јавности навело на то да посумња да је скандал инсцениран.
Андреа Бостаница је раније тврдила да је мотив ривалства завист због њеног успјеха и великог броја пратилаца, док је Кулијана Берегој оптуживала супротну страну да све користи као "шоу" ради популарности.
Током времена, оптужбе су прелазиле и у правну сферу, укључујући и тврдње о озбиљним инцидентима између њихових породица. Обје инфлуенсерке остварују зараде у стотинама хиљада евра кроз онлајн сарадње и наступе.
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