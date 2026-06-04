Скоро нико не зна чиме се Бресквица бавила прије пјевања

Аутор:АТВ
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Пјевачица Анђела Игњатовић Бресквица на музичкој сцени је од 2019. године. Прво је снимала пјесме заједно са Војажем, а онда је 2021. године закорачила у соло воде.
Каријера јој иде узлазном путањом и може се рећи да живи свој сан.
Анђели Игњатовић Бресквици пјевање није први посао. Још док се школовала хтјела је да има свој новац, па је ријешила да се бави оним што ју је у том тренутку испуњавало.
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"Ја сам почела да радим од своје 15. године, јер нисам могла да поднесем чињеницу да морам да узимам новац од својих родитеља, посебно за тако неке ствари које сам ја жељела себи да купим, на примјер, шминку и одјећу. Мени је то било страшно, тако да сам ја почела рано да радим", прича Бресквица и наставља:
"Мој први посао је било шминкање, тиме сам почела прво да се бавим и то ми је био план за будућност. Зато се сада сама шминкам за своје наступе, осим када су спотови у питању, ту не могу сама, јер снимање траје по 15, 16 сати и немам снаге још и за то. Имам ту срећу да су моји најближи пријатељи заправо мој бјути тим, моја најбоља другарица и три друга су мој читав тим".
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Породица јој је највећа подршка, а открила је и то да су управо њени родитељи први пут чули како она пјева.
"Родитељи су најпоноснији, они прате све. Увијек се први јављају и све коментаришу, увијек се њима шаље да чују све. Са неких девет или десет година сам ја први пут нешто отпјевала и они су тада имали прилику да чују како ја звучим и то је била ни мање ни више него пјесма 'Мито бекријо'. То је била прву пјесму коју су у животу чули да сам отпјевала. Они се не баве музиком, али имају слуха. Мама јако лијепо пјева", испричала је пјевачица, преноси Блиц.
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